"Los puntos que tiene Nacional no es el reflejo del potencial que tiene", afirmó el entrenador que asume este lunes en el club como reemplazo de Eduardo Domínguez. "El convencimiento está en que esto se puede mejorar y a lo largo del año llegar a pelear el campeonato", agregó.

Además, sobre el esquema con el que va a jugar dijo: "La línea de cuatro va a estar. Adelante hay variantes: 4-3-3, 4-4-2 o 4-2-3-1, pero más o menos va a ser por ahí. Pero el jugador que no corre no va a jugar, eso es evidente. Quiero un equipo que sea solidario, que se muestre cuando tengamos la pelota pero cuando no la tenemos todos corran, todos trabajen porque esto es un equipo. Ganamos y perdemos todos".

"Quiero darte la bienvenida a tu casa. Desearte el mayor de los éxitos, el tuyo va a ser el de todos los tricolores", introdujo el presidente José Decurnex, para que el DT continuara con una breve declaración a modo personal antes de las preguntas: "Me gustaría agradecerle a toda la gente que confió en mí en este momento tan importante. La promesa de dejar todo lo que está dentro de mí para sacar esto adelante", dijo.



Motivos de la vuelta.

"La palabra Nacional seduce a cualquier entrenador y si viene respaldado de un proyecto innovador, moderno como tuve la oportunidad de escuchar de la boca del presidente te seduce más. Hay un plantel con mucho potencial. Estoy con mucho optimismo".

Análisis del plantel.

"He visto todos los partidos de Nacional como hincha y analizando un poco. Conozco muchos de los jugadores que han salido de las formativas y a jugadores que he dirigido en otras oportunidades. Por eso sé que es un plantel muy rico, con mucha variante. Al no trabajar en el día a día con el plantel no tengo el 100% de conocimiento, que es mejor para hacer un juicio de valor si estamos bien en todas las zonas".

Idea de juego.

"Mi estilo varía porque intento adaptarme a las características que tengo: si tengo jugadores rápidos, que se resuelven en espacios reducidos, altos, lentos, agresivos; con todo trato de hacer un sistema base y después adaptarme un poco al rival".

Renovación en el club.

"Esto es un proceso que va a llegar a su fin en unos años. Ahí sí creemos que Nacional va a pelear por la Copa Libertadores. Pero viendo que hace dos años que no ganamos el Campeonato Uruguayo y que lo ha ganado el tradicional rival es importante el Uruguayo. Igual sigo con la idea de poner lo mejor que tengo en cada competencia".

Lo primero a corregir.

"Lo que más me preocupa es empezar por las bases, mantener el arco en cero es una. Las veces que lo mantuvo, Nacional ganó. A partir que empiecen a llegar los resultados me gustaría ver a los jugadores más sueltos para demostrar que no somos tan malos como parecemos", finalizó.

