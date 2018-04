Punto que reposiciona

Nacional sacó un punto importante de la altura de Cuzco que puede valer la clasificación cuando se pase raya en el Grupo F de la Copa, más allá de que hoy la tabla indica que tiene dos unidades y está último.



Los tricolores hicieron un buen primer tiempo, teniendo las situaciones de gol más claras.



En el complemento, cedieron la pelota y retrocedieron metros en la cancha (algo lógico por el cansancio y las condiciones de juego) y Real Garcilaso tuvo mayor dominio y generó alguna chance de gol con pelotas aéreas o tiros a distancia, pero los tricolores lo pudieron ganar con dos contragolpes sobre el final.

En los primeros minutos, Nacional controló bien el partido y Real Garcilaso buscó con insistencia a Ramúa, su jugador de mayor calidad, que se movió por todo el frente del ataque. Así, con un centro desde la derecha y otro desde la izquierda, el número 10 buscó al centrodelantero paraguayo Oscar Franco, que tuvo dos cabezazos defectuosos.



Fruto de un buen pase de Aguiar, Leandro Barcia quedó mano a mano por izquierda con su marcador y le mandó un preciso centro a De Pena, que cabeceó a las manos del arquero Morales. Nacional mostró que era capaz de hacerle daño a Real Garcilaso ante una defensa dubitativa y se empezó a soltar.



Una jugada preparada de tiro libre (luego de un jugadón de Gino Peruzzi) de Aguiar terminó con un tiro de De Pena desde el punto penal que encontró bien parado al guardameta argentino. Pero en la jugada siguiente Real Garcilaso estuvo muy cerca de anotar.



En un buen gesto defensivo, el argentino Rodrigo Erramuspe evitó lo que era un gol de Vidales sobre el minuto 32. Otra intervención del zaguero apagó una contra del local a las espaldas de Jorge Fucile.



Iban 38’ cuando llegó una clarísima situación de gol de Nacional. Tras una jugada de Arismendi con Peruzzi, le quedó a De Pena, quien definió ante la salida de Morales, pero el balón dio en el vertical luego de rozar en el arquero.



En el complemento los locales ganaron en confianza y tomaron el dominio del juego, aunque careciendo de profundidad, hasta que hubo un centro desde la izquierda para la cabeza de Vidales que atajó con seguridad Conde. Garcilaso creció en su juego, Nacional se empezó a cansar.



Garcilaso fue mucho por la derecha con Santillán y Ramúa, que se volcó a ese sector. Barcia se cansó y Peruzzi ya no tenía el respaldo del primer tiempo, pero aún así evitó varios avances del local.



Los peruanos tuvieron dos claras (83’ y 84’) que no aprovecharon y en el final fue Nacional el que desperdició dos llegadas que Fernández no logró abrochar. Quedó la sensación que el tricolor pudo ganar.