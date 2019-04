Por el punto que falta: Nacional visita a Atlético Mineiro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un punto le falta a Nacional para lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y romper así con la lógica que en lo previo tenía el Grupo E, donde Atlético Mineiro aparecía como el favorito a quedarse con el primer lugar, con Nacional y Cerro Porteño peleando por el segundo. Por eso es que se transformó en sumamente importante el partido de esta noche contra los brasileños (hora 21:30), más teniendo en cuenta que el Mineiro viene a los tumbos y necesitando con urgencia un gran triunfo.

“Es un partido importantísimo para nosotros. Vamos con el objetivo de tratar de clasificar y si ganamos mejor, porque podríamos pelear por el primer puesto”. Intentar pujar por ese primer lugar del que habla Gonzalo Bergessio es clave, porque Nacional evitaría a equipos pesados en octavos de final, aunque en la Libertadores cualquier rival es difícil.

“Veníamos bien en la parte defensiva, por ahí en los dos últimos partidos del Apertura lo sufrimos un poco más de lo normal. Tenemos que mejorar en ese sentido para no tener problemas a futuro, porque no siempre se pueden hacer cuatro goles”, agregó el cordobés en referencia a los últimos dos partidos del certamen local, donde a Nacional le convirtieron seis goles. Hoy volverá a la zaga el riverense Felipe Carvalho, que se perdió el partido contra Fénix por suspensión.



Otro de los que viajó a Belo Horizonte fue Matías Zunino, que después de mucho tiempo, y tras el desgarro, volvió a tener minutos oficiales frente a los albivioletas. “Me tocó volver, me sentí muy bien, pero ya pensando en el partido contra Atlético Mineiro, ya que con un empate clasificamos, siempre saliendo a ganar pero siendo conscientes que el punto nos sirve. En mi caso ya hace 15 días que estoy entrenando normal, por ahí por decisiones técnicas o por la charla que tenían el técnico y el médico, todavía no creían conveniente que volviera, o no me veían de la mejor forma”, explicó el polifuncional, que dijo sobre el adversario de turno que “es un rival muy difícil, cuando jugamos en casa nos complicó”.

Matías Zunino volvió a jugar el pasado partido en el Apertura contra Fénix luego de un mes.

Aunque el entrenador albo no dio indicios sobre el equipo para hoy, es probable que sea muy similar al que salió a jugar en el Capurro, pero con los ingresos de Luis Mejía por Esteban Conde y de Carvalho por Marcos Angeleri. También podría salir Amaral y en su lugar hay chances para Matías Zunino, pero no deja de ser una posibilidad. “Él (Gutiérrez) me dijo que pretendía que jugara un poco más arriba de lo que me estaba utilizando Eduardo (Domínguez), sería de volante”.

Zunino concluyó: “Nosotros venimos a hacer nuestro juego; si por momentos hay que jugar mal y pasar zozobras, pero sacar un buen resultado, la Copa tiene eso. Somos Nacional y salimos a buscar los tres puntos en todos lados, pero este partido tiene la particularidad de que empatando avanzamos”.



El partido será arbitrado por el argentino Fernando Rapallini y es la última carta que se jugarán los locales.



Mineiro en crisis.

Levir Culpi, el entrenador que estuvo en la ida en el Gran Parque Central (Nacional 1-0) ya no está en el banquillo de Atlético Mineiro; fue cesado después de la derrota 1-4 contra Cerro Porteño en la nueva Olla. De forma interina, la directiva del Mineiro designó a Rodrigo Santana, que venía trabajando en la Sub 20. Ya se está negociando con Rogerio Ceni, el histórico arquero del São Paulo (actual técnico de Fortaleza), pero hasta el momento las gestiones no han prosperado. Aunque el rendimiento del equipo mejoró con Santana, el albinegro viene de un golpe duro al perder las finales del estadual con Cruzeiro (el sábado, en el Independencia, fue 1-1; pero en la ida ganaron los azules 2-1). Hoy no solo buscan ganar, también pretenden hacerlo por goleada para achicar la diferencia que hay con Nacional (-4 a +2) teniendo en cuenta que en la última visitan a Zamora.



Atlético Mineiro vs. Nacional

Estadio: Mineirao de Belo Horizonte

Hora: 21:30

Televisa: Fox Sports

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

Asistentes: Diego Bonfa, Gabriel Chade.

Cuarto árbitro: Silvio Trucco.



Atlético Mineiro: Víctor, Guga, Leo Silva o Réver, Rabello, F. Santos, Welison, Elías, Luan, Guevanio, Chará, R. Oliveira. DT: Rodrigo Santana.



Nacional: Mejía, Cotugno, Corujo, Carvalho, Viña, García, Neves, Santi Rodríguez, Amaral o Zunino, Castro y Bergessio. DT: Álvaro Gutiérrez.



Cuatro informaciones en corto.

Conde con gripe: Guillermo Centurión será el suplente de Mejía porque Conde no viajó por sufrir un fuerte estado gripal.



Cazares, una incógnita: El ecuatoriano Juan Cazares no estuvo el sábado y tampoco estará hoy. Nadie sabe bien los motivos.



Arzura quedó afuera: Por decisión técnica, Joaquín Arzura quedó afuera de la nómina. Sí viajó el joven Pablo García.



Réver es una duda: El experimentado defensa, que no jugó ante Cruzeiro, se recupera de un esguince de tobillo; ¿jugará?

Dos a prestar atención.

Ricardo Oliveira: Defensor Sporting y Danubio ya lo sufrieron en las fases previas de la Libertadores y, aunque Nacional lo marcó bien en Montevideo, hoy no se puede descuidar porque es un delantero que no perdona en el área.

Felipe Carvalho: Tras perderse el partido contra Fénix por la roja que vio en el final ante Cerro Largo, el riverense volverá a la zona final de la cancha esta noche. Deberá frenar los impulsos a velocidad de Luan y Chará, que pueden ser clave.