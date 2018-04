"Un punto en Cuzco sería importante"

Ya recuperado plenamente del leve esguince de rodilla que sufrió en el partido contra River Plate, el lateral argentino Gino Peruzzi será titular esta tarde en el Estadio Inca Garcilaso de Lima, cuando a partir de la hora 19.15 de Uruguay Nacional visite a Real Garcilaso en los 3.400 metros de Cuzco.

"Uno siempre quiere jugar, estoy bien, a disposición del técnico. Me siento bien, hace dos días que vengo entrenando con el grupo, haciendo todo. Fue un esguince, pero pienso que la saqué barata. En el momento de la jugada me asusté porque fue un dolor feo. En el fútbol uruguayo han habido últimamente muchas lesiones de rodilla, enseguida se me vino eso a la cabeza, pero por suerte la saqué barata", recalcó el defensa que está a préstamo desde Boca Juniors.

Experiencia en la altura

"He jugado en la altura, en Bolivia, en Ecuador. No muchas veces pero conozco el cómo jugar. En La Paz fue un partido especial para mí porque fue con la selección por las Eliminatorias y nos fue bien porque empatamos. Uno en la altura no puede demostrar o sentirse cómodo como en el llano. Me acuerdo que jugamos con línea de cinco y tuve más que marcar que pasar al ataque; creo que ese día llegué una vez al fondo, je. Me gustar atacar, al no poder hacer eso me voy como raro, feliz por el resultado, pero como que faltó eso de hacer un poco más en ataque", analizó Peruzzi, quien agregó que "la altura es así, son partidos muy complicados".

"La segunda vez fue también con la selección, que jugamos en Quito, que si bien no hay tanta altura jugamos a las tres de la tarde y el calor era impresionante. Tampoco llegué nunca al fondo, tenía que meterme más en lo defensivo que en lo ofensivo. Pero también empatamos y fue positivo", concluyó Peruzzi.

¿Un punto es negocio hoy?

"Uno siempre quiere ganar, pero sabemos que en la altura es muy difícil. Ellos están acostumbrados. Saben que acá se hacen fuertes, ya conocen el ritmo de la pelota, tanto por abajo como por aire. Le pegan de todos lados. Son más que conscientes que el que no está acostumbrado siente el ahogo. Por eso tratan de presionarte, de atacarte rápido, de jugar rápido la pelota cuando se va afuera, le meten ritmo. Tenemos que ser inteligentes, saber manejar el tiempo de partido, tener la pelota. No sé si me conformo con un punto, pero Santos vino acá y perdió. Por eso, creo que con un punto acá sería importante. Después hay que ganar los partidos en casa".

Peruzzi, sobre el hecho de sacar puntos en Cuzco o en La Plata, siendo consciente de que en alguna de las dos visitas Nacional tiene que sumar si pretende avanzar a los octavos de final, señaló a Ovación que "yo prefiero que sea mañana. Después tenemos los dos partidos en el Parque Central y después veremos la última fecha lo que pasa. Pero no quiero esperar hasta último momento ni andar especulando. Quiero ganar, pero si no se puede ya abrochar un punto en Perú".

Fútbol uruguayo

El lateral derecho argentino llegó a Nacional para esta temporada y jugó principalmente en el Torneo Apertura, más allá de que también ha sumado minutos en la Copa Libertadores desde que quedó habilitado.

Sobre su experiencia en el fútbol uruguayo, Peruzzi manifestó que "estoy contento. Los compañeros, el cuerpo técnico y toda la gente de Nacional me ha hecho sentir cómodo y eso es importante y ni que hablar que se nota el cambio de pasar del fútbol argentino al uruguayo. En el juego acá se mete mucho más, por ahí las canchas no son tan buenas como allá y se complica porque Nacional está acostumbrado a jugar por abajo, en canchas rápidas y hay muchas canchas que no te permiten eso, pero hay que adaptarse a esa situación, cambiar un poco el estilo de juego, hay que correr y presionar más, pero pienso que lo hemos hecho bien, estamos punteros".