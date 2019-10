Puertas cerradas en Peñarol y un único gran objetivo: ganar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hay margen de error en Peñarol. Perder puntos ya no está permitido y ganar no es lo más importante, sino lo único a esta altura de la temporada.

El equipo de Diego López viene de empatar 1-1 con Juventud en su visita a Las Piedras, donde dejó una pobre imagen futbolística, pero ahora debe mejorar porque no puede dejar más unidades por el camino.

Peñarol comparte la segunda posición con Progreso en el Torneo Clausura y está a dos puntos de los líderes, Nacional y Plaza Colonia.

Este domingo el carbonero visitará Belvedere, un escenario en el que hace un año el entrenador vivió una situación especial con algunos hinchas que le pedían que se fuera.

Esa tarde Peñarol ganó, comenzó una buena racha y terminó quedándose con el Campeonato Uruguayo.

¿Será la del domingo otra tarde de esas para el “Memo”? El resultado del partido contestará esa pregunta, pero hay algo que es claro: Peñarol está obligado a ganar.

En tal sentido, el cuerpo técnico viene trabajando primero que nada en recuperar el nivel futbolísitico de un equipo que lejos está de ser el de la primera parte de la temporada.

Además, también se intenta tener a los jugadores que estaban lesionados en las mejores condiciones, no para exigirlos el domingo sino para que puedan ir sumándose al plantel de cara a la seguidilla de partidos que habrá en el Clausura.

Por un lado, Ignacio Lores sigue recuperándose de un desgarro y Lucas Viatri de una contractura que sufrió en el partido ante Juventud.

“Nacho” cumplirá mañana los 21 días desde que se desgarró, mientras que el argentino quizá llegue en condiciones al domingo, pero no será exigido teniendo en cuenta que después habrá seis encuentros en 18 días.