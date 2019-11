Las puertas de la Celeste siguen abiertas para recibir a nuevos futbolistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De repente aparece un nuevo joven. Un jugador que demuestra con su capacidad y, especialmente, con su ambición de alcanzar el éxito, que está pronto para ser llamado. Y viene el retoque. Es una historia muy conocida en la vida de la Selección uruguaya. Pasó antes de algún campeonato importante y también en la previa de algunas de las fechas FIFA que pudieron ser aprovechadas.

No puede sorprender, entonces, que algo así se concrete cuando faltan poco más de tres meses para que comiencen a disputarse las Eliminatorias. Es cierto, hoy parece difícil que algo nuevo ocurra, mucho más cuando la cuota de jugadores en condiciones de convertirse en integrantes de un plantel Celeste sufrió una ampliación gratificante, pero lo que ha quedado claro por los hechos vividos en los últimos tiempos es que las puertas siguen estando abiertas para aquellos que entreguen señales firmes o demuestren que están en condiciones de aportar soluciones para algunas necesidades que Óscar Tabárez entienda que todavía tiene el combinado.

El profesor José Herrera, en diálogo con Ovación, lo precisó con claridad: “Yo no diría que no hay más lugar. Por la experiencia anterior y también por la reciente que hemos tenido no se puede ser tajante. Había jugadores que antes de la Copa América no estaban en el grupo y hoy hay demostrado que están en condiciones de ser citados para integrar el plantel que disputará las Eliminatorias”.

Esa línea ya había sido expuesta por el propio Tabárez a su regreso de Israel, cuando remarcó que la búsqueda y la evaluación de los jugadores es constante. Lo que también supo dejar en claro el entrenador es que el seguimiento que se va desarrollando no se limita a un período corto, y que al momento de abrir las puertas lo que prima es el hecho de que no se lo prueba pensando exclusivamente en un partido.

Herrera profundizó sobre este aspecto. “Cuando se llama a un jugador es por una necesidad, por un rendimiento destacado y porque hay seguridad de que va a tener su chance. Muchas veces hubo jugadores con condiciones de incorporarse, pero no tuvimos la necesidad de hacerlo. Y no se puede llamar a alguien para que no tenga la posibilidad de pelear su oportunidad”.

Actualmente, con un plantel que se ha potenciado de manera esplendorosa, existe la sensación de que no será para nada sencillo abrirse un hueco en la lista de los primeros 25 o 27 reservados para el debut en las Eliminatorias. Mucho más complejo aún, será quedarse entre los 23.

“Es cierto, hoy tenemos un panorama mucho más amplio en cuanto a la elección de jugadores y eso se ha logrado porque los jugadores aprovecharon su oportunidad. Los amistosos sirven para eso, para encontrar alternativas, para comprobar las capacidades individuales y su adaptación al colectivo”, señaló Herrera.

Sin embargo, el preparador físico de la Celeste, fue contundente: “el ciclo no se corta. Siempre hay que seguir observando. Y a veces independientemente de las necesidades, porque ya hemos tenido muestras sobradas de que aparecen jugadores con grandes condiciones”.

nuevos ingresos ¿Hay aspirantes?

Ahora, quiénes son aquellos que están en condiciones de sacudir los cimientos para generar el movimiento que les posibilite correr para un costado a otro futbolista y entrar en la lista.

Nicolás De la Cruz es uno de los futbolistas que genera atención especial.

¿Hay algunos capaces de lograrlo? Sí, hay. Quizás el mejor perfilado pueda ser Nicolás De la Cruz, uno de los futbolistas que aspiró a convertirse en el mejor jugador de la última Copa Libertadores por datos estadísticos relevantes: recuperó balones como nadie, provocó la mayor cantidad de tarjetas amarillas, generó la mayor cantidad de faltas en los metros finales del campo. A ello le sumó goles decisivos que ayudaron a River a meterse en la final.

Pero es claro que ni siquiera para “Nico” será fácil. Para empezar porque hoy el espectro de elección lo conforman más de 30 futbolistas y algunos de ellos, con pasado comprobado, ya están perdiendo un significativo terreno. Por ejemplo, una simple mirada de lo realizado en los últimos tiempos permiten considerar que Bruno Méndez, Marcelo Saracchi, Mathías Suárez, Gastón Pereiro, Nicolás Lodeiro, Camilo Mayada y Carlos Sánchez no dejarán de estar en el radar de Tabárez, pero cada vez con menos opciones para gritar presente en el repaso de una lista definitiva.

32 jugadores La nómina ampliada Por ahora, tomando como referencia las reservas y convocatorias que el entrenador de la Selección uruguaya de fútbol ha realizado en los últimos tiempos, los jugadores que entran en la consideración inicial del técnico para las Eliminatorias de Catar 2022 se encuentran dentro de este grupo.



Arqueros: Fernando Muslera, Martín Campaña, Gastón Olveira.



Defensas: Diego Godín, Sebastián Coates, José María Giménez, Martin Cáceres, Gastón Silva, Bruno Méndez, Diego Laxalt, Matías Viña, Giovanni González, Mathías Suárez, Marcelo Saracchi.



Mediocampistas: Nahitan Nández, Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Brian Rodríguez, Giorgian De Arrascaeta, Brian Lozano, Nicolás Lodeiro, Carlos Sánchez, Camilo Mayada.



Delanteros: Gastón Pereiro, Jonathan Rodríguez, Maximiliano Gómez,Edinson Cavani, Luis Suárez, Cristhian Stuani, Darwin Núñez.

Además, si no surgen inconvenientes físicos, lo único que a simple vista se presenta como lugar ideal para pugnar por una inclusión es el puesto de tercer arquero y quizás algo en el ataque. En el arco no es menor que no haya aparecido más Martín Silva y que Tabárez haya pensado en Gastón Olveira, lo que deja al arquero de River con una leve ventaja sobre otros.

Gastón Olveira parece haber sacado ventaja para ser el tercer arquero. Foto: @Uruguay

En el medio del campo no cabe ni siquiera la aguja en el pajar. Parece casi imposible pedirle permiso para entrar a Nahitan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Federico Valverde, Brian Rodríguez, Brian Lozano y Giorgian De Arrascaeta. Es más, quizás alguno de ellos corra cierto riesgo de aparecer en una nómina final cuando haya que armar un plantel de 23.

Arriba, donde por lo general se convocan a cinco atacantes, ya se sabe de antemano que hay dos lugares fijos. Esto hace que el grito de un “aquí estoy yo” quede limitado a tres cupos. Aunque con marcada preferencia para Maximiliano Gómez.

O sea, las puertas están abiertas, lo que tienen que hacer es jugar a un nivel que les permita entrar antes de que queden entornadas.