Qué pudo haber intepretado Barreiro para anular el gol de River a Peñarol

"Nos metieron la mano en el bolsillo", dijo ante los medios Willie Tucci, presidente de River Plate, apenas terminado el partido y con la sangre todavía hirviendo. Su equipo acababa de perder 1-0 con Peñarol y el darsenero había sido protagonista de la jugada más polémica en mucho tiempo: un gol no concedido a Matía Arezo en tiempo de descuento por supuesta posición adelantada de Joaquín Fernández.

En el momento y en cancha, dio la sensación de que Fernández no había tocado la pelota, pero quizás el línea Carlos Barreiro, quien marcó el fuera de juego, había tenido una mejor perspectiva y efectivamente sí lo había visto. Luego de repasar la jugada varias veces en la televisión, desde distintos ángulos, en cámara lenta y congelando la imagen se ve que no hay contacto del zaguero darsenero con el balón luego del leve desvío que hizo Arezo para cambiarle la trayectoria a la pelota y desairar a Kevin Dawson.

Entonces viene la gran incógnita: ¿hay posición adelantada si el futbolista no tocó el balón? Está claro que si Arezo no hubiera tocado la pelota no era offside, porque Fernández llegó desde atrás. Esa es la primera interpretación que debe darse. Ahora, hay otras que pueden hacerse para un lado o para el otro. Repasemos lo que dice para este caso el reglamento y la intepretación que puede haberle dado Barreiro.

La regla 11: El fuera de juego

El esquema fundamental de lo que dice la regla 11 para que haya fuera de juego de un futbolista es: posición+implicancia en juego activo= ofensa.

En el caso de la posición, significa que un futbolista no puede estar "más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario". Esto implica que para estar habilitado debe estar, al momento del último toque de un compañero, por delante de al menos dos futbolistas rivales o en su defecto detrás de la línea de la pelota. Acá no hay interpretación posible, porque tienen que darse esos hechos.

Cuando se habla de Participación en el Juego Activo ya es un poco más a criterio del línea o el árbitro. En esta jugada puntual lo fundamental es el último punto, que expresa: "Mientras haya posición de fuera de juego, hay tres cosas que un jugador no puede hacer: 1) Interferir en el juego; 2) Interferir en un oponente; 3) Ganar ventaja por estar en posición de fuera de juego.

Fernández no interfiere en un oponente, en este caso porque ni siquiera Dawson hizo el intento de lanzarse hacia la pelota. Tampoco gana ventaja por estar en fuera de juego, pues no toca el balón y tampoco recoge un rebote o un desvío. Lo que está en discusión es si interfiere en el juego.

La regla 11 tiene la definición de lo que esto significa:

En este intento de seguir desglosando la regla para intepretar qué cobró Barreiro, llegamos a este punto en el que está claro que Fernández no toca el balón, pero... ¿no lo juega? Y es acá donde comienzan las distintas visiones.

Aquí hay un gráfico en el cual se pinta una situación muy similar a lo ocurrido en el Campeón del Siglo que no avala la decisión de Barreiro. Esta es la teoría que defienden quienes aseguran que el gol estuvo mal anulado, ya que no hubo toque al balón por parte de Fernández.

No obstante, la acción de Fernández de correr el cuerpo hacia atrás es en sí una participación activa, porque si no se hubiera corrido el balón le hubiera pegado, por lo cual el línea debería haber marcado fuera de juego. Esta es la intepretación que hacen quienes defienden la teoría de que el tanto estuvo bien anulado.