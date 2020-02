Psicosis por coronavirus: no habrá ni periodistas en el San Siro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hubo conferencia de prensa. Nada. Pero no queda ahí. Los periodistas ni siquiera podrán seguir el partido en vivo. Puertas ultra cerradas. Solo el número esencial de fotógrafos y camarógrafos. Eso es suficiente: los comentaristas y analistas estarán ausentes.

Nada que hacer, la decisión no deja ninguna posibilidad. Y algo similar ocurrirá con Juventus - Inter, que ahora la cadena Sky -dueña de los derechos- está procurando que se le autorice a emitirlo por televisión abierta para que los aficionados, que no podrán estar en las tribunas, no se lo pierdan.

La decisión no es solo suya, y están a la espera de que los dirigentes de la liga italiana aprueben esta decisión, ya que sin su visto bueno no sería posible emitir el encuentro en abierto.

"La psicosis del corona virus supera la popularidad de Cristiano Ronaldo", explicó Tuttosport. En tal sentido informó que Italia está en alerta y que "el riesgo de contagio se ha trasladado a la red, donde el número de búsquedas relacionadas con el coronavirus se vio disparado".

Un estudio realizado por la empresa AvantGrade recoge las visitas que ha recibido "Amuchina", el desinfectante en gel que todos quieren comprar para prevenir la enfermedad.

La situación va creciendo y se adoptan medidas fuertes. Por ejemplo, las escuelas cerraron en Nápoles hasta el sábado para llevar a cabo acciones de limpieza extraordinarias. Esto fue anunciado por el alcalde, Luigi de Magistris.

El gran duelo de la Serie A de Italia entre la Juventus y el Inter se disputará a puertas cerradas por la emergencia instalada en el país europeo debido al coronavirus. El San Siro, el estadio donde el Inter recibirá al Ludogorets este jueves por Europa League también tendrá sus puertas cerradas.



