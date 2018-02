Cavani anotó en la goleada ante Olympique de Marsella y Neymar se fue sentido

En un partido en el que los hombres de Unai Emery hicieron una demostración de su pegada, los parisinos se impusieron con goles de Kylian Mbappé (11’), de Rolando en contra (27’) y Edinson Cavani (55’).



“Creo que fue un partido muy serio por nuestra parte, con mucha solidaridad tanto en defensa como en ataque”, destacó Emery.



La victoria dejó al PSG con 14 puntos de ventaja sobre el segundo, el Mónaco.



El partido fue claramente para el PSG, pese a que el Marsella salió a presionar arriba al rival, dejando al equipo local muchos espacios para poder crear jugadas de ataque.



En una de las primeras acciones, Dani Alves trató de lanzar un pase en profundidad a Mbappé, el defensa Jordan Amavi no acertó a rechazar la pelota y la joven estrella del PSG abrió el marcador con un zurdazo pegado al palo.



A sus 19 años, dos meses y ocho días, Mbappé se convirtió en el goleador más joven en un clásico francés, superando por solo nueve días a Samir Nasri, que marcó contra los parisinos en 2006.



El equipo visitante no perdió la fe y siguió disputando la pelota a los locales, pero el PSG hizo más daño gracias a su poderosa pegada.



Poco antes de la media hora amplió diferencias en una buena combinación que acabó con el centro de Adrien Rabiot desde la línea de fondo y el remate de Neymar, que acabó desviando el central portugués Rolando para superar a su propio arquero.



El técnico marsellés Rudi Garcia sustituyó al argentino Lucas Ocampos por Morgan Sanson (38’) y el Marsella mejoró ofensivamente en el tramo final del primer tiempo, con un cabezazo del camerunés André-Frank Anguissa que detuvo Alphons Areola (42’) y un disparo de Dimitri Payet que se marchó alto (44’).



De todos modos el PSG cortó cualquier posibilidad de reacción al inicio del segundo período, con el tanto de Cavani que sentenció el clásico. El uruguayo, que apenas había intervenido en el juego, recibió un centro desde la izquierda de Neymar, controló con la izquierda y remató con la derecha a la media vuelta para alojar la pelota al fondo de la red.



El partido se acabó ahí y los 35 minutos restantes hubiesen pasado sin pena ni gloria de no ser la acción del brasileño Neymar, que todos los parisinos sueñan con que se quede en un susto y no se convierta en una pesadilla ante la visita del campeón de Europa, el próximo 6 de marzo.



Neymar se lesionó y... ¿Llega ante el Madrid?

Corría el minuto 78 cuando Neymar pisó mal y se dobló el tobillo, cayendo al suelo con visibles muestras de dolor, que le obligaron a abandonar la cancha. El PSG estará pendiente en los próximos días de la evolución de Neymar, ya que esta lesión en un enorme contratiempo a solo 10 días del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions, en el que el equipo francés tratará de remontar en casa el 3-1 ante el Real Madrid.