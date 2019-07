PSG rechazó la oferta del Barcelona, pero las gestiones por Neymar se intensifican

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hay marcha atrás: Neymar le reiteró a Leonardo, director deportivo del PSG, lo que ya se sabía, que se quiere ir. Aunque Le Parisien remarcó que no se mencionó el nombre del Barcelona en la reunión entre los brasileños, L'Equipe indicó que las gestiones entre los dos clubes se intensificaron. Y todo ello porque palabras más, palabras menos, "Ney" dijo: "Te confirmo que quiero irme". Igualmente, la propuesta de 40 millones de euros y las fichas de Coutinho y Dembélé no fue satisfactoria.

Leonardo, que ncontró la misma respuesta que ya había recibido semanas atrás, cuando Neymar le dijo, en una conversación telefónica, que era partidario de una salida, le advirtió al brasileño que la partida no será fácil de concretar, porque se hará si le conviene al PSG.

Los dos diarios franceses, también lo ponen de manifiesto la prensa madrileña y catalana, reflejan que el primer movimiento del Barça no fue convincente, porque la oferta de 40 millones de euros y los pases de Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé fue considerada demasiada baja.

Al jeque Nasser Al-Khelaifi no se lo va a convencer tan fácil, sin importar lo enojado que esté con Neymar, quiere recuperar gran parte del dinero que invirtió cuando lo sacó del Barcelona.

Igualmente, L'Equipe escribió: "Por ahora, Neymar sigue siendo un jugador del Paris Saint Germain y es probable que vuelva a serlo mañana. ¿Pero qué pasará mañana? Las llamadas por el delantero brasileño de su club anterior comienzan a encontrar un eco real. Barcelona habló con PSG y las gestiones se han intensificado en los últimos días. Se ha sugerido una primera propuesta oral a los campeones de Francia: dos jugadores del Barça 'cuyos valores acumulativos superan los 222 millones de euros' contra Neymar".