PSG se cansó de Neymar y está dispuesto a negociarlo por una oferta "XXL"

Neymar parece estar cada vez más cerca de alejarse del PSG. Al menos esa es la impresión que arroja la información que entregó el diario L'Equipe y el propio presidente del club francés Nasser Al-Khjelaifi en sus declaraciones a la revista France Football.

Para empezar, L'Equipe indicó que las autoridades del club se cansaron del brasileño y están dispuestos a dejarlo partir si aparece una oferta "XXL". Además, reveló que "el super agente Pini Zahavi, cercano a la familia Neymar desde sus años en Santos, inició en las últimas semanas maniobras concretas para preparar un regreso del brasileño a España. Especialmente al Barcelona, su antiguo club (2013-2017), donde Neymar aún mantiene muchos lazos y seguidores leales".

Por su parte, Al-Khelaifi en la entrevista concedida a France Football dijo: “Nadie obligó a Neymar a firmar aquí” y remarcó también “quiero jugadores dispuestos a dar todo por defender el honor de la camiseta y unirse al proyecto del club. Aquellos que no quieren, o no entienden, nos vemos y lo hablamos. Por supuesto, hay contratos que deben respetarse, pero ahora la prioridad son los miembros leales al proyecto”.

No se quedó en eso, el dirigente también comentó: “Los jugadores deberán asumir sus responsabilidades, incluso más que antes. Debe ser completamente diferente. Tendrán que hacer más, trabajar más... no están para complacerse. Si no están de acuerdo las puertas están abiertas ¡Ciao! Ya no quiero más comportamientos de estrellas”.