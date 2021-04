Con sabor a venganza: PSG derrotó 3 a 2 al Bayern con un doblete de Mbappé

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Paris Saint- Germain venció 3 a 2 a Bayern de Múnich en el Allianz Arena y se tomó revancha de lo ocurrido en la última final de Champions. En agosto de 2020 los alemanes habían vencido al elenco de Neymar con un gol de Kingsley Coman; pero hoy el brasileño mostró un nivel superlativo y aportó las asistencias en los dos primeros goles: primero le cedió el pase a Kylian Mbappé para abrir la cuenta, y luego hizo lo propio con Marquinhos, autor del segundo gol.

El conjunto dirigido por Hans-Dieter Flick fue fiel a su estilo de juego y mantuvo la posesión del balón durante la mayoría del encuentro; pero el equipo francés logró ser eficiente en cada ocasión que tuvo y ahora deberá definir la serie en su casa, el Parque de los Príncipes, el próximo martes 13 de abril. Los goles del local fueron anotados por Müller y Choupo-Moting, ex jugador del PSG.

El protagonismo del partido se lo llevó Mbappé; el joven francés volvió a aparecer en un duelo trascendente y comandó la victoria con un doblete que deja al elenco galo a un paso de las semifinales del torneo más prestigioso de Europa. Así como convirtió un hat-trick en la ida de los octavos de final ante el Barcelona, hoy el campeón del mundo volvió a ser clave en el momento justo de la temporada e ilusiona a todo París para ir en la búsqueda de su primera Champions League.

El delantero es la figura del equipo junto con Neymar y está acostumbrado a este tipo de partidos. De hecho, según afirma Fox Sports, él se encargó de expresarlo en una entrevista después del partido: "Como dije en Barcelona, me gustan este tipo de partidos. No estoy aquí para esconderme, me gustan este tipo de duelos y ser decisivo".

