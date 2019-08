PSG admite que hay negociaciones avanzadas por la transferencia de Neymar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gerente deportivo del PSG, el brasileño Leonardo, aumentó la expectativa sobre el futuro de Neymar al reconocer que hay negociaciones con un club, sin dar a conocer cuál es, por el fichaje del crack. “Las conversaciones están más avanzadas que antes pero no hay ningún acuerdo. Queremos una línea clara sobre el tema y es importante definirlo lo antes posible”, remarcó Leonardo ante los periodistas.

Como se sabe, Barcelona es el destino prioritario para Neymar pero por estas horas se ha hablado también de la posibilidad que existe de que vaya al Real Madrid si los azulgrana no hacen una ofensiva por él antes del 20 de agosto. También está latente la posibilidad de la Juventus, aunque con menores chances.

Leonardo no quiso aportar más información sobre qué club es el que está mejor posicionado para llevarse a Neymar y se limitó a decir: “Veremos cómo va; primero debemos definir el futuro para todos”.

El Barça confía que la posición del futbolista termine jugando a su favor y hasta aguarda alguna declaración pública para marcar más el territorio, especialmente frente al Madrid.

Lo que también se supo este sábado, es que Neymar no estará en el estreno de la Ligue 1 defendiendo al PSG. En ese sentido, el técnico alemán Thomas Tuchel aclaró: “Neymar no ha acabado el entrenamiento y no puede jugar mañana”.

El entrenador del campeón francés dejó en claro que "Ney" no estará ante el Nimes de la primera jornada de la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes por su condición física, pero se negó a establecer cuál podría ser su papel en el futuro del brasileño. “No es mi trabajo. Mi trabajo es hacer la planificación de los entrenamientos con Neymar y ver si puede entrar o no. No ha hecho aún una semana entera entrenando con el equipo y no tiene la capacidad de jugar con el equipo. He hablado con él”, sentenció.