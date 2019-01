Fin de las pruebas

RELACIONADAS ¿Quién es Felipe Carvalho, el zaguero que suena en el tricolor? By Emiliano Esteves ¿Quién es Felipe Carvalho, el zaguero que suena en el tricolor? ¿Quién es Felipe Carvalho, el zaguero que suena en el tricolor? Respeto por la pelota: la apuesta de Eduardo Domínguez By Daniel Rosa Respeto por la pelota: la apuesta de Eduardo Domínguez Respeto por la pelota: la apuesta de Eduardo Domínguez El amistoso contra Colón será sin la mayoría de los referentes By Emiliano Esteves El amistoso contra Colón será sin la mayoría de los referentes Sin la mayoría de los referentes

Ni el rival ni la formación de Nacional fueron lo mismo respecto al primer amistoso disputado el martes ante River Plate (derrota 1-0 en Maldonado) y eso se notó. El tricolor, que había dejado una buena impresión ante el campeón de América, no repitió, igualó 2-2 en Paysandú ante Colón de Santa Fe y perdió 4-3 por penales.



Los ocho cambios, aunque con cinco futbolistas con chance de ser titulares el lunes en el clásico (Marcos Angeleri, Matías Viña, Christian Oliva, Rodrigo Amaral y Octavio Rivero), desdibujaron bastante el funcionamiento colectivo del equipo de Eduardo Domínguez, que no estuvo tan fino en el manejo del balón, no tuvo tanto orden táctico (las líneas estuvieron por momentos muy despegadas), Colón desbordó a los laterales con más facilidad de lo que lo había hecho River, el mediocampo no contuvo, cuando se tiró la presión no dio resultado porque se hizo en forma desordenada, Amaral estuvo muy solo en la generación y al trasladarse mucho el balón no hubo fluidez en las transiciones.

Jóvenes.

Parte de la explicación de todo este cúmulo de preocupaciones que mostró el tricolor pasa por la formación utilizada. Domínguez decidió darle chance a varios jóvenes (Esteban Conde, Guillermo Cotugno, Matías Zunino, Rafael García, Sebastián Fernández, Gustavo Lorenzetti, Brian Ocampo y el “Chori” Gonzalo Castro no fueron utilizados) y eso se notó en el rendimiento. Fue una formación a la que le ganó la ansiedad, apurada más que veloz.



Para peor, uno de los “veteranos” como Rivero tuvo un muy flojo partido: tocó pocos balones, tuvo dos claras que definió mal (la última en el segundo minuto de descuento que pudo haber sido el triunfo) y falló uno de los penales.



El 4-3-1-2 que repitió Domínguez y que parece ser el sistema elegido para este inicio tuvo como punto más alto en su funcionamiento a Amaral, autor del primer gol del equipo en el año (un penal que a él le cometieron), aunque no encontró socios adecuados al menos hasta que ingresó Santiago Rodríguez.

Reacción.

Fueron pocas las cosas positivas que dejó la presentación tricolor, pero quizás la más importante haya sido la fortaleza anímica, que fue de la mano en este caso de los cambios.



Estando 2-1 abajo, Domínguez mandó al campo al juvenil Rodríguez, a Kevin Ramírez y a Gabriel Neves. Además, soltó a los laterales y así el tricolor pasó a jugar más tiempo en campo rival. Tanto Sant’Anna por derecha como Müller por izquierda comenzaron a llegar hasta el fondo y este último terminó anotando el tanto del empate.



Nacional no ganó luego de dos presentaciones. No es para hacer un escándalo ni nada que se le parezca, porque esta es una etapa de prueba. Lo que sí empieza a quedar claro es que hay titulares y suplentes. Y esa conclusión no es poca cosa para un técnico que dentro de tres días ya afrontará un clásico.



Nacional 2 (3) - 2 (4) Colón

Estadio: Artigas (Paysandú)

Nacional: L. Mejía; A. Sant’Anna, M. Angeleri, M. Viña, A. Müller; A. González (57’ K. Ramírez), C. Oliva (57’ G. Neves), J. Trasante (69’ S. Rodríguez); R. Amaral; O. Rivero y F. Labandeira. DT: E. Domínguez.

Colón: L. Burián; A. Vigo, J. Galván, A. Cadavid, F. Quiroz; F. Zuculini, M. Fritzler, C. Bernardi; M. Hernández (83’ M. Estigarribia), L. Heredia (80’ N. Leguizamón), L. Rodríguez (85’ T. Chancalay). DT: J. Comesaña.

GOLES

1-0 R. Amaral (23') de penal

1-1 C. Bernardi (55')

1-2 L. Heredia (67')

2-2 A. Müller (79')



PENALES

​Amaral, GOL. Nacional 1-0

Cadavid, GOL. Colón 1-1

Ramírez, GOL. Nacional 2-1

​Estigarribia, GOL. Colón 2-2

​Rivero, ATAJADO. Nacional 2-2

​Bernardi, GOL. Colón 3-2

​S. Rodríguez, GOL. Nacional 3-3

​Galván, ATAJADO. Colón 3-3

​Angeleri, ATAJADO. Nacional 3-3

​Leguizamón, GOL. Colón 4-3

AMARILLAS: Vigo (C) y Ramírez (N).