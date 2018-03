Las pruebas pueden dejar mucho dinero

Las pruebas que el maestro Tabárez está realizando en la China Cup pueden dejarle mucho dinero a la Asociación Uruguaya de Fútbol.



Solo por participar de este cuadrangular, la Celeste ya se lleva la suma de US$ 2.000.000. Encima, si el lunes vence a Gales en la final, ganará US$ 500.000 más...



Y no todo queda ahí... Si se queda con el título, pasa a recibir la invitación para defender el mismo el año que viene en un certamen que promete ser de ocho selecciones y con más dinero por repartir.