Tiene otra prueba: Peñarol recibe a Deportivo Maldonado con la obligación de ganar

Ganar dos partidos de manera consecutiva no ha sido algo fácil para Peñarol en lo que va de la presente temporada del Campeonato Uruguayo.

El equipo tuvo cambio de entrenador y hoy, bajo las órdenes de Mauricio Larriera, el carbonero volverá a buscar esos dos triunfos en fila tras haber vencido a Boston River el sábado por 2 a 1.

Esta noche el rival será Deportivo Maldonado, a partir de la hora 20:00 en el Estadio Campeón del Siglo, con el arbitraje de Gustavo Tejera.

En lo que va de esta temporada, aurinegros y fernandinos se enfrentaron en dos oportunidades, primero con victoria del “Depor” 2-0 el 19 de agosto, cuando el mirasol era dirigido por Diego Forlán y luego con triunfo de Peñarol 4-1 en el Campeón del Siglo, ya con Mario Saralegui al mando del plantel.

Y el de esta noche si bien será otro partido porque hoy Peñarol tiene a Larriera como entrenador, la obligación del aurinegro será ganar. Ganar para seguir peleando por el Torneo Clausura. Ganar para continuar en la lucha por la Tabla Anual a pesar de la diferencia de puntos con el puntero Nacional.

Mauricio Larriera. Foto: Nicolás Pereyra.

Pero además de buscar la victoria, el equipo aurinegro deberá mejorar y mucho en lo futbolístico porque lo mostrado el sábado en el Estadio Centenario no fue la mejor expresión, aunque sí le sirvió para lo más importante: llevarse los tres puntos.

Mauricio Larriera fue claro a la hora de analizar lo hecho por el equipo y remarcó: “Veníamos creciendo en la idea de juego, pero en el partido pasado no. Más allá del resultado favorable, me quedó la preocupación porque el equipo no rindió como venía haciéndolo en otros juegos”.

Del otro lado Peñarol tendrá a un Deportivo Maldonado que luego de un flojo comienzo se recuperó y logró siete de los últimos nueve puntos con dos triunfos y un empate, y que esta noche buscará hacerse fuerte para volver a sumar para seguir en racha procurando el gran objetivo que es salvarse del descenso.

Pero más allá de eso, la obligación recae hoy en Peñarol que está obligado a ganar porque ya no puede dejar más puntos por el camino, pero también sabe que debe mejorar y mucho en lo futbolístico.