Una prueba más: Nacional, por mejorar su juego

Los cinco goles que hizo en la semana de entrenamientos le permitieron a Thiago Vecino ganarse, después de tanta espera, un lugar en el equipo titular de Nacional, que esta tarde, a partir de la hora 15:00, recibirá en el Gran Parque Central a River Plate en el marco de la quinta fecha del Intermedio.



El joven delantero tricolor le hizo dos goles a Rentistas en el comienzo de la semana, en un amistoso en el que formaron parte los jugadores que tuvieron pocos minutos y no entraron a la cancha del Campeones Olímpicos contra Boston River (0-0). Además, marcó otros tres tantos en el fútbol interno de la semana.



Vecino jugará porque finalmente Álvaro Gutiérrez y el cuerpo médico decidieron no arriesgar a Gonzalo Bergessio, que salió lesionado ante Boston River con una contractura en el gemelo; al cordobés se lo quiere tener al 100% en la fecha que viene contra Juventud en Las Piedras, pero principalmente en el clásico que se jugará el 1° de septiembre.



Si bien la primera carta de Gutiérrez era jugar con Rodrigo Pastorini -de hecho fue el que ingresó en Florida por la lesión de Bergessio-, por lo que fue la semana Vecino le ganó el lugar al floridense, que ha tenido buenos rendimientos en los minutos que jugó, aunque no marcó goles todavía.



Vecino es de los máximos anotadores de las formativas de Nacional en la última década, con la principal virtud de ser un gran definidor y que suele aprovechar las chances de gol que le quedan.



Nacional deberá mejorar ostensiblemente la imagen que dejó el sábado pasado, que más allá del resultado, dejó preocupados a todos en los tricolores por el rendimiento.



Además del ingreso de Vecino, Brian Ocampo estará entre los titulares por Lorenzetti, mientras que en la defensa entrará Mathías Laborda por Felipe Carvalho, que en la semana sufrió un accidente doméstico que le lastimó el quinto metatarsiano.



Aunque no se confirmó, Gutiérrez también ensayó con Pablo Barrientos en la oncena en lugar de Gonzalo Castro.



River Plate quiere hacer historia en el Torneo Intermedio y olvidar el último 0-6 en contra en el GPC en el Torneo Apertura.

Las claves La jugada Jorge Fossati arriesgará en el Gran Parque Central colocando una línea de tres defensores, con el capitán Agustín Ale sobrando y con Joaquín Fernández junto a Joaquín Píquerez de carrileros.

LAS CLAVES La apuesta Con las variantes que realiza Álvaro Gutiérrez para esta tarde, Nacional buscará ser un equipo con mayor velocidad por las bandas; por ese motivo la inclusión del joven Brian Ocampo con Zunino al otro lado.

LAS CLAVES Juego aéreo River Plate tiene jugadores que van muy bien en el juego aéreo, como Agustín Ale y Sebastián Píriz, y ha sido una de las falencias de Nacional. Los tricolores deberán estar atentos hoy.



¡Cuidado! Cuatro amarillas Los volantes Rafa García y Gabriel Neves tienen cinco amarillas; de recibir hoy, quedarán suspendidos.

Agustín Ale renovó contrato El capitán de River Plate, Agustín Ale, renovó esta semana contrato por un año con cláusula de salida.

Laborda le ganó a Magallanes Ante la lesión de Carvalho, Gutiérrez se inclinó por Mathías Laborda y no por Magallanes, que es zurdo.