Es una prueba de altura

Del avión a la cancha. Algo así es lo que le ocurre a Peñarol, porque tras el viaje a Bolivia, el plantel recién se juntó ayer en Los Aromos para preparar este partido.



Sin mucho tiempo para la planificación, Leonardo Ramos apuesta a su sistema madre y a los hombres que mejor conocen ese esquema. Por ese motivo, Lucas Hernández, Maximiliano Rodríguez y Fidel Martínez volverán al 11 titular.



Peñarol necesita de un triunfo para continuar como único puntero del Apertura sin importar lo que ocurra con Nacional. Enfrente, tendrá a un Cerro de floja campaña y que marcha en los últimos puestos de la tabla.



Sin embargo, el desgaste que el aurinegro realizó en la altura de La Paz más los viajes que tuvo que hacer para jugar el partido y las pocas horas de sueño, emparejan la situación y le ponen un manto de duda. Si bien desde el cuerpo técnico manifestaron que todos los futbolistas terminaron en buenas condiciones, habrá que ver cómo reacciona cada físico tras este gran desgaste.



El partido ante Cerro promete ser de pierna fuerte, porque el local pone en cancha un mediocampo con presencia y laterales que no se la harán fácil a los que vayan por los costados. El aurinegro prioriza siempre el juego por las bandas tantos con los laterales como con los volantes y ahora tendrán el desafío de superar al “Pichón” Núñez y Leandro Zazpe.



El dato alentador para Peñarol son los últimos antecedentes. En las últimas tres visitas al Tróccoli, ganó todos los partidos, marcó 10 goles y no le convirtieron ninguno. El semestre pasado, ganó 4-0 con tantos de Lucas Viatri, Cristian Rodríguez (en dos oportunidades) y Maximiliano Rodríguez, en la fecha que abrochó el Torneo Clausura. En el Apertura 2015, venció 3-0 con goles de Luis Aguiar, Diogo Silvestre y el “Coto” Correa en propia meta. Ese mismo año, en el Clausura, ganó por el mismo tanteador con gritos de Jonathan Sandoval, Marcelo Zalayeta y Aguiar. El “Villero” no vence a Peñarol en su casa desde el 27 de octubre de 2013, cuando se quedó con los tres puntos al ganar por mínima diferencia gracias a un tanto de Daniel Leites.

Los Celestes viajan mañana a China

Los futbolistas Guillermo Varela y Cristian Rodríguez viajarán mañana para unirse al plantel y disputar la China Cup con la selección uruguaya. Por ese motivo, no estarán en los próximos tres partidos de Peñarol por el Campeonato Uruguayo. Estos encuentros serán ante Atenas de San Carlos, Danubio y Torque.



La ficha

CERRO - PEÑAROL



Hora: 17.00.



TV: GolTV



Estadio: Luis Tróccoli.



Árbitro: Javier Bentacor. Asistentes: Miguel Nievas y Daniel Castro. Cuarto árbitro: Claudia Umpiérrez.



Cerro: Y. Irrazábal; C. Núñez, D. Torres, J. Izquierdo, L. Zazpe; F. Klein, B. Pinheiro, M. Duffard, A. Hernández; F. López y M. Franco. DT: F. Correa.



Peñarol: K. Dawson; G. Varela, F. Formiliano, R. Arias, L. Hernández; G. González, W. Gargano, C. Rodríguez, A. Canobbio; M. Rodríguez y F. Martínez. DT: L. Ramos.