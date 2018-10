El próximo rival de Uruguay goleó a Panamá

Japón (próximo rival de Uruguay el martes a la hora 07.35) goleó este viernes a Panamá por 3 a 0 en un partido amistoso disputado en el país asiático, donde volvieron a brillar los jóvenes talentos de una renovada selección nipona y en el que los centroamericanos mantuvieron su racha negativa.



En el primer encuentro hasta ahora disputado entre ambas selecciones, que se jugó en Niigata (noroeste de Japón), Panamá cosechó su sexta derrota consecutiva entre encuentros del Mundial de Rusia y amistosos.



El técnico del combinado centroamericano, Gary Stempel, no logró mejorar la imagen de los suyos en su segundo partido al frente de una selección en la que ha introducido a numerosos jugadores jóvenes, y con la baja destacada del veterano Román Torres.



Hajime Moriyasu, quien al igual que Stempel tomó las riendas de los samuráis azules después de Rusia, cosechó en cambio su segunda victoria seguida tras golear por idéntico resultado en un amistoso previo a Costa Rica, con una selección repleta de debutantes y en la que destacan las ausencias de Kagawa o Inui, baluartes de Japón en el Mundial.



Los locales se hicieron poco a poco con el dominio del partido después de un arranque disputado, hasta que lograron adelantarse hacia el final del primer tiempo por mediación de Minamino, quien aprovechó un error de los panameños en el centro del campo y se impuso en la pugna con Cummings.



Japón se mostró todavía más cómodo en la segunda mitad al monopolizar la posesión y volcarse en el área de una Panamá que apenas encontraba vías para buscar el empate.



Aún así, Murillo y Rodríguez generaron la mejor oportunidad para los visitantes al robar el balón en defensa a los nipones y meter un centro dentro del área que no encontró rematador.



El prometedor Ito amplió la ventaja de Japón tras una pared dentro del área y dos remates a bocajarro rechazados por el arquero y un defensa panameños, lo que supone su segundo gol con la selección tras debutar y anotar en el anterior encuentro ante Costa Rica.



Los nipones cerraron el marcador con un tanto en propia puerta de Cummings tras plantarse Kawamata solo ante el portero, mientras que Panamá mostró empeño pero no ideas para ver portería.

Los samurais azules y la Roja disputarán el próximo martes otros amistosos respectivamente ante Uruguay y Corea del Sur.



Ficha técnica:

​

3 - Japón: Gonda; Sasaki, Tomiyasu, Makino, Muroya; Haraguchi, Aoyama (Shibasaki, m. 86), Misao, Ito (Doan, m.81), Minamino (Kitagawa, m.66) y Osako (Kawamata, m.66).



0 - Panamá: Calderón; Davis, Escobar, Cummings, Palacios (Cooper, m.45); Godoy, Murillo, Bárcenas (Pimentel, m.72), Rodríguez; Arroyo (Blackburn, m.81) y Torres (Martínez, m.75).

Goles: 1-0, m.42: Minamino. 2-0, m.66: Ito. 3-0, m.85: Cummings (p.p.).



Árbitro: Kim Dongjing (COR).

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Estadio Panasonic de Niigata, ante unos 42.300 espectadores.