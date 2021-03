Una propuesta para un nuevo fútbol uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los intrincados caminos de la estructura del fútbol uruguayo y la integración del interior con la capital, que están destinados a cruzarse, pueden encontrar un atajo con una propuesta presentada ante la OFI y la Secretaría Nacional del Deporte: la Copa Uruguay Integración, que reuniría a cuatro clubes de la Copa Nacional de Clubes A de la OFI y cuatro de la Primera División Amateur de la AUF.



El plan fue elaborado por dos hombres vinculados desde hace mucho al fútbol del interior, Andrés Zunini y Pablo Curbelo; el exfutbolista Martín Parodi y el periodista Fernando Sinsolo, y ya está en poder de la Comisión de Calendarios de OFI para su análisis.



Según esta iniciativa, esos ocho equipos disputarían esta copa luego de finalizar los respectivos torneos, en noviembre y diciembre ya este año, por eliminación directa. El campeón ascendería a la Segunda División Profesional y el subcampeón disputaría un repechaje contra el penúltimo clasificado de la segunda profesional.



Los equipos de la vieja “C” que participarían serían del segundo al quinto del torneo, pues el campeón del torneo de Primera División Amateur sube directo a la Segunda Profesional. Por OFI, los participantes en la Copa Uruguay Integración serían los cuatro primeros de su Copa de Clubes A.

En los dos años posteriores (2022 y 2023) habría más cupos para el ascenso, por lo cual la Segunda División Profesional sumaría un club por año hasta quedar conformada por 14 clubes en el tercer año.



Los clubes de OFI que accedan deportivamente a la Segunda División Profesional deberán presentar ante AUF y OFI un proyecto institucional que incluya:



a) Acuerdo de apoyo por parte de la Intendencia y de la/s Liga/s del departamento.



b) Cumplimiento de los criterios exigidos para obtener la Licencia de Club Profesional establecidos por Conmebol para la Segunda División Profesional: requisitos financieros, deportivos, de infraestructura, administrativos y jurídicos (el mismo tratamiento que tienen hoy los Clubes de la Primera División Amateur que logran el ascenso).

Los impulsores del plan consideran que su aplicación podría derivar en varios beneficios. Los clubes de OFI podrán acceder en igualdad de condiciones a competir en el profesionalismo y en lo sucesivo a participaciones en torneos internacionales, integrándose deportivamente a la competencia actual en el marco del Estatuto Integrado que rige al fútbol uruguayo. El desarrollo de la competencia, además, no modifica el calendario de competiciones de OFI.



La realización de este Copa, a juicio de los proponentes, permitirá fortalecer deportivamente a las ligas, selecciones y a los clubes de cada departamento, así como limitará el desarraigo de los juveniles de sus familias y centros educativos pues los equipos que accedan a Segunda División Profesional deberán presentar las categorías sub 17 y sub 19. También avizoran la posibilidad de crecimiento profesional para directores técnicos, profesores de educación física, árbitros y todos los actores vinculados a la competencia.



Se pretende lograr “una integración sostenible y fundada en raíces firmes, que priorice la planificación y la viabilidad por sobre la improvisación”, indicaron los autores de la propuesta.

Zunini comentó a Ovación que el plan comenzó a elaborarse en octubre pensando en un sistema “viable y perfectible” para que instituciones del interior puedan acceder al profesionalismo de la forma más directa posible, sin que eso signifique “un salto al vacío”.



Recordó que la integración del fútbol de todo el país es una exigencia de la FIFA, pese a lo cual no existen normas formalmente establecidas para facilitarlo.



“Pienso que la Copa Uruguay Integración puede provocar interés, lograr el apoyo de las intendencias y de las ligas, y generar una motivación tanto en los futbolistas del interior como en los de la ‘C’”, aseguró.



La idea apunta a incorporar la Copa Uruguay Integracion como extensión de la competencia actual para que no distorsione él calendario y sea viable.

Al mismo tiempo, se concibe una Liga Nacional de Fútbol Amateur como una marca que comience a desarrollarse con la Copa Uruguay Integración, a los efectos de posicionamiento del torneo y por motivos de patrocinio,



En la propuesta, esta Liga Nacional estaría conformada por la Primera División Amateur (AUF-Montevideo) y los clubes de la Copa Nacional de Clubes (OFI-Interior), de manera que el fútbol amateur en su conjunto disponga de medios deportivos y de mecanismos idóneos para procesar el pasaje al profesionalismo de sus mejores exponentes.



“Buscamos un salto de calidad, que impacte positivamente y sea disruptivo en el buen sentido, que genere atractivo desde la concepcion e imagen del