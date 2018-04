Consigue todo lo que se propone

Es un fuera de serie. Tiene la capacidad de ser el más tirano de todos dentro del área, resolver a su voluntad y capricho, pero también la riqueza e inteligencia de formar parte de la muchedumbre. No tiene inconvenientes en ser uno más y entregar el poder para que un compañero suyo se lleve la ovación mayor.

Luis Suárez no es de esos jugadores que se ponen límites. Por el contrario, siempre está proyectándose para superarse, para no quedarse estancado. Al “Pistolero” no lo frena ni un país entero -con la excepción de la afición de Liverpool, que siempre lo respaldó- tirándole munición gruesa. Aunque ponga siempre por delante el éxito colectivo, jamás perderá su enorme pasión por destruir todas las marcas que se encuentren delante de su camino.



Y, sinceramente, no parece posible que algo que quiera realizar se le pueda resistir. Alcanza con recordar que siempre soñó con jugar en el Barcelona y lo logró.