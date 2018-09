Ante la promesa de la directiva, vuelve el doble horario a Los Céspedes

La medida se suspendió este martes. Los futbolistas de Nacional entrenaron en la mañana en la cancha Luis Artime de Los Céspedes como estaba planificado, pero lo volvieron a hacer en la tarde, nuevamente en su complejo deportivo que lleva el nombre de los tres hermanos (Amílcar, Bolívar y Carlos) que jugaron en el club a principios del siglo XX.

La determinación de los jugadores albos duró poco más de diez días, habiendo comenzado el jueves 6 de septiembre. “Nosotros dejamos las cosas bien claras y acá, como a cualquier trabajador, aunque quizá en otro tipo de trabajo no pasa que se deba tanto, no se lo ve al futbolista de la misma forma, no se lo valora tanto. En nuestro caso el otro día dijimos que no íbamos a hacer el doble horario por el tema de los salarios impagos”, dijo Sebastián Rodríguez en la conferencia de prensa del 7 de septiembre.

Pero la medida de los futbolistas llegó a su fin este martes con la promesa del abono de uno de los salarios impagos en los próximos días.

La baja de los entrenamientos en Los Céspedes de dos sesiones a una por día cayó entre medio de los dos últimos encuentros por el Clausura en los que los dirigidos por el "Cacique" Medina no pudieron ganar, con el empate ante River en el Saroldi y la derrota con Wanderers en el Parque Central.

El próximo partido de Nacional será el sábado contra Liverpool en Belvedere, desde las 16:00.