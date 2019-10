Progreso venció 2-1 a Racing y sigue subiendo en las tablas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Progreso atraviesa un buen momento y lo demuestra en cancha. Volvió a ganar, esta vez ante Racing, y trepa en ambas tablas. Es que el "Gaucho" no solo se ilusiona con pelear el Torneo Clausura hasta el final, sino que también está en puestos de Copa Libertadores en este momento.

En relación al partido, el entrenador Leonel Rocco seguramente se quedó muy conforme con la primera parte de su equipo, pero no tanto con la segunda donde Racing se adueñó de la pelota y su equipo se cuidó demasiado del empate en vez de ir a buscar el tercer gol para liquidarlo.

De todas maneras, el hincha de Progreso se tiene que haber ido muy contento del Paladino teniendo en cuenta que su equipo volvió a ganar y que pese a la seguidilla de partidos se mostró muy bien desde lo físico.

Precisamente la velocidad fue una de las virtudes del equipo de La Teja por intermedio de Agustín González. El "Tato" hizo una buena jugada con Rodrigo Viega y mandó un centro que conectó Alexander Rosso para poner la apertura del marcador.

Minutos más tarde y cuando Progreso realmente pasaba por arriba al equipo de Sayago, llegó el segundo. Nuevamente fue un centro pero esta vez desde la derecha que conectó Agustín González y que dio en el horizontal para que Leandro Sosa tome el rebote y de cabeza estirara la ventaja.

Así se fue el encuentro al entretiempo y en el mismo seguramente Eduardo Favaro algo tocó en cada uno de los jugadores porque salieron con otro ímpetu y desde el minuto 45 mostraron otra cara.

Fue así que los de Sayago encontraron el descuento. Un centro desde la izquierda encontró a Nicolás Sosa que puso un potente cabezazo que venció a Nicola Pérez para poner el 1-2 e ilusionar a los hinchas, entre los que estaba Alexis Viera.

Con mucho corazón, y tal vez no tanto fútbol, Racing fue en busca de un empate que no encontró y que lo dejó con la sangre en el ojo porque tuvo todo el segundo tiempo para poner un tanto que no se hizo realidad y que lo obligó a sufrir la primera derrota desde que está Eduardo Favaro al frente del equipo.