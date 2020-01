Progreso sigue por el buen camino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En La Teja había una gran expectativa con la participación del cuadro del barrio, Progreso, en la Copa Libertadores. Y no era para menos, dado que los del Pantanoso regresaban a la Copa tras 30 años de ausencia.

Obviamente, la participación que tanto habían esperado los aficionados fue efímera. Duró apenas una semana, pero no por eso dejó de ser digna.



El equipo de Rocco no desentonó en la Copa, aunque si se mira el resultado global (un 5 a 1 a favor de Barcelona de Guayaquil) la conclusión podría ser otra.

Sin mencionar una vez más las enormes diferencias económicas y de infraestructura entre ambas instituciones, el papel de los del Pantanoso fue digno. Más aún jugando de visitante el miércoles en el estadio Monumental de Guayaquil, que una semana atrás en el Parque Viera. Seguramente esto se debió a la necesidad de buscar dar vuelta el 0-2 con el que viajó a Ecuador.

Pero se vio un Progreso que tuvo más la pelota que su rival, algo bastante raro para un equipo uruguayo. Y que se acercó al arco defendido por Burrai con varios hombres y tuvo chances.



No se entregó tras el golazo que marcó el argentino Díaz de tiro libre, ni tras el que anotó Fidel Martínez inmediatamente después del empate que había señalado Rosso tras una buena jugada colectiva.

“Por muchos pasajes jugamos de igual a igual. Creamos situaciones de gol que no pudimos concretar porque por algo Barcelona es el cuadro grande y copero que es. Obviamente que el resultado no nos deja conformes porque a uno no le gusta nunca perder, pero creo que demostramos que estamos en el buen camino”, dijo el técnico Leonel Rocco.



“Ahora tenemos un par de semanas para trabajar que nos vienen muy bien porque la verdad antes de la Copa tuvimos poco tiempo con un plantel renovado. Tenemos que tratar de ensamblar el equipo”, añadió el entrenador, refiriéndose sin dudas a la gran sangría que sufrió su plantel tras la buena campaña que realizaron en el 2019. Se le fueron 14 futbolistas, seis de ellos titulares.

“La de la Copa fue una buena experiencia para todos, sobre todo para la institución, porque la volvimos a jugar después de 30 años. Estas dos semanitas nos van a venir bien para llegar de buena forma al Apertura. El nuevo objetivo es volver a clasificar a la Copa ”, culminó Rocco