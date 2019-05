Progreso quiere festejar en el Parque

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Progreso visitará mañana a Nacional en el Gran Parque Central. Y lo hace en buen momento. Los dirigidos por Leonel Rocco marchan cuartos en la tabla del torneo Apertura. Suman 17 puntos al igual que Cerro Largo, que está tercero. Los 102 años que cumplió el club el martes pasado también suman.

En la última fecha, antes de la suspensión, Progreso derrotó a River Plate por 4 a 0, con tres goles de Esteban González.

El parate del fin de semana pasado no les cayó bien. Venían con el impulso de la goleada y hubieran preferido jugar. “Igual trabajamos bárbaro, pero entre el fin de semana sin actividad y el 1° de mayo se sale un poco de esa concentración que traíamos, veníamos de hacer cuatro goles”, explicó Leonel Rocco.

Ayer los Gauchos hicieron un trabajo táctico y fútbol. Rocco no tiene misterios. El equipo es el mismo, con la única variante en el lateral. El capitán Mauricio Loffreda recibió la quinta amarilla y no jugará. Danilo Asconeguy pasará, entonces, a la izquierda. Los once: Nicola Pérez, Zeballos, Gularte, Castillo, Asconeguy, Andrada, Riquero, Viega, Esteban González, Rosso y Gustavo Alles.

En la víspera, Rocco le mostró a los futbolistas el fixture que marca que en las últimas cinco fechas enfrentan a los grandes, a Fénix y a Cerro Largo. “Jugamos todos contra todos y puede pasar cualquier cosa. Tenemos que terminar bien. Lo más arriba posible. Nos quedan 15 puntos por jugar y si hacemos un buen colchón podemos pelear por el título”, dijo Rocco.

“Se puede dar para cualquier lado. Para Peñarol, para Fénix, para Cerro Largo y también para nosotros”, se ilusionó. “Le dije a los jugadores que soñar no cuesta nada”.