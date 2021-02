Contra Progreso, Nacional tendrá un mediocampo muy diferente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mediocampo de Nacional, que venía siendo uno de los puntos altos del equipo de Jorge Giordano, no cumplió una buena actuación en el empate a uno con Plaza Colonia.

Emi Martínez, cansado, no rindió lo bien que lo venía haciendo en partidos anteriores aunque no desentonó; Gabriel Neves no ha logrado alcanzar el alto nivel que llegó a tener en el 2020, errando llamativamente algunos pases, y se retiró lesionado; mientras que Joaquín Trasante, quien ingresó por la sobrecarga muscular de Felipe Carballo, no tuvo una buena noche en el GPC.

El entrenador floridense ya sabe que no contará con Martínez para enfrentar a Progreso el jueves (Parque Paladino, hora 17.00) ya que el fernandino llegó a las cinco amarillas.

Además, ayer se le realizó una resonancia a Neves y hoy estarán los resultados. Se teme que pueda llegar a ser un esguince de rodilla que, de confirmarse, lo sacaría del duelo contra los “gauchos” y podría estar ausente hasta incluso tres semanas.

Gabriel Neves en una incidencia contra Plaza Colonia. FOTO: Estefanía Leal.

Por otro lado, se podría dar la vuelta de Carballo, ya que fue más por precaución que por otra cosa el motivo por el que no enfrentó a los “pata blancas” el sábado a la noche.

Con este panorama, no es novedad decir que Nacional cambiará casi que por completo el mediocampo. De la habitual integración sólo estaría disponible Carballo.

Por ello, si Giordano sigue apelando al 4-3-3 se podrían dar los ingresos de Santiago Cartagena y Rafael García al equipo ante el bajo rendimiento de Trasante, aunque el número 14 también es una opción válida.

Cartagena fue el elegido por el DT ante la lesión de Neves, incluso por sobre García. Pero la entrada del “5” a la oncena le puede dar más marca a un equipo que la necesitó en el último encuentro.

Otra variante, quizás sin tanto cambio, es apostar a un sistema táctico diferente, como puede llegar a ser un 4-4-2, donde Giordano sólo le daría ingreso a un volante (central) más si es que Carballo está capacitado para jugar. En esa situación, el técnico debería elegir entre García, el joven Cartagena (de buen ingreso contra Plaza) y Trasante.

En esa hipótesis, habría lugar para el ingreso de un volante por afuera o un atacante para acompañar a Gonzalo Bergessio, si es que Giordano opta por colocar a Brian Ocampo y Pablo García como mediocampistas por afuera. En ese caso, Thiago Vecino o Emiliano Villar son opciones. De modo contrario, se le generaría un hueco a Alfonso Trezza o Ignacio Lores.

Emiliano Martínez estuvo varios partidos con cuatro amarillas, pero con Plaza fue amonestado. FOTO: E. Leal.