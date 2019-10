Progreso debe añadir 1.800 lugares al Paladino para recibir a Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Usamos la bronca interna para transformarla en fuerza positiva". Fabián Canobbio, presidente de Progreso, lo dice con cierto orgullo. Y tiene mucho valor que lo exprese el propio presidente del Gaucho, porque tomar la decisión de ampliar el aforo del Parque Paladino para poder recibir a Nacional (y posteriormente a Peñarol) por la fecha 11 del Torneo Clausura era una postura con la que él no estaba de acuerdo inicialmente.

"Yo llegué a la reunión de la directiva con la postura de no jugar el partido, porque tenía una bronca bárbara. Sentía que la Mesa Ejecutiva había sido injusta con nosotros", reconoció a Ovación quien fuera un talentoso volante de creación surgido en Progreso, con pasaje por Peñarol y luego por el fútbol español, entre otros. Sin embargo, admitió que "charlando con los compañeros vimos que teníamos que transformar todo ese sentimiento negativo en algo que nos dejara cosas buenas y por eso decidimos jugarnos por ampliar el Paladino".

Progreso había solicitado a la Mesa Ejecutiva disputar el partido ante los tricolores en el estadio Köster de Mercedes (Soriano), pero no logró la autorización. El órgano entendió que no había méritos para reconocer ese estadio como campo AUF porque no fue presentado a comienzos de temporada como escenario alternativo del equipo gaucho.

En virtud de ello, se manejaron distintas hipótesis y una de ellas fue la de Canobbio de no presentarse a jugar el partido y pagar la multa correspondiente. Hoy, esa idea está descartada. "No quiero ser negativo, sino todo lo contrario. Hay que mirar hacia adelante y pensar en que todo va a salir bien. Todo el club está embarcado en este proyecto, que por cierto es bastante costoso, pero ya estamos buscando la forma de financiarlo. Nos va a llevar un arduo trabajo y confío en que vamos a lograr hacer la obra y también que luego de la inspección la Mesa Ejecutiva nos va a permitir ser locales en casa contra Nacional".

El presidente de Progreso tampoco es de la idea de, en caso de no lograr la habilitación, tomar la decisión de jugar solo con público local. "Ni siquiera estoy seguro si es algo reglamentario eso, porque si no otras instituciones lo habrían hecho al no poder jugar contra los grandes en su estadio. Jugar sin público visitante me parece que, primero que nada, debe ser una decisión que adopte la AUF y no un club. Segundo, creo que no es bueno para el espectáculo ni ético, porque en definitiva creo que tampoco la gente de Nacional tiene la culpa de las decisiones que se toman en la AUF".

las obras Ampliación de las tribunas

Desde Colonia, a donde viajó junto al equipo para enfrentar este jueves a Plaza por la octava fecha del Clausura, Canobbio relató a Ovación que hoy la capacidad del Paladino es de unos 3.200 espectadores, por lo cual necesitan unos 1.800 lugares más. "La idea es ampliar las dos tribunas cabeceras, que es donde tenemos lugar, e instalar allí tribunas prefabricadas, como hay en la mayoría de las canchas. Tiene un costo importante, pero vamos a encontrar la fórmula de financiarlo. Lo bueno es que quedará para el futuro y también vamos a poder recibir a Peñarol".

Además, se deberán construir más baños para que se pueda satisfacer la demanda de 5.000 personas, aunque luego no sea esa la cantidad de público final, pues generalmente por temas de seguridad se permiten vender menos entradas, unas 3.800.

Progreso está decidido a ampliar su estadio para poder jugar allí contra los grandes, algo que irá en beneficio de la institución y del fútbol uruguayo, pero lo más importante parece ser la actitud expresada por Canobbio: transformar algo negativo como la no habilitación de un escenario en un hecho positivo. Es por ahí.