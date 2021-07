Problemas para Plaza Colonia: pierde a Juan Cruz Mascia y posiblemente al "Cebolla" Rodríguez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el inicio de la semana que desembocará en el partido que Plaza Colonia afrontará el domingo a la hora 15 ante Fénix en el Parque Capurro por la fecha 12 del Torneo Apertura, el "Pata blanca" recibió dos malas noticias: ya perdió a Juan Cruz Mascia y seguramente tampoco tenga a Cristian "Cebolla" Rodríguez.

Ambos futbolistas son titulares en el equipo que lidera por tres puntos de diferencia (26 contra 23 de Nacional) y se perderían la visita al albivioleta. En el caso de Mascia está plenamente confirmado y de hecho se sospecha que ya no jugará más por el Apertura, pues sufrió un desgarro que le demandará al menos tres semanas de recuperación.



Lo del "Cebolla" Rodríguez no es tan preciso, porque se retiró del entrenamiento de este martes con una contractura y cara de preocupación, por lo cual quizás no sea arriesgado. Se esperará por su evolución, pero se cree que es difícil que llegue, aunque faltan todavía cinco días para el encuentro.

Esta es la primera lesión que sufre el mediocampista de 35 años desde que llegó a Plaza Colonia a comienzos de temporada.