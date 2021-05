Un problema para Tabárez: ¿cómo rodear a Luis Suárez en el ataque?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuatro fechas son las que se llevan disputadas de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022 y la selección uruguaya ha vivido una particularidad: en ninguno de esos juegos pudo repetir el ataque.

En algún caso tal vez fue por decisión técnica, pero falta de rodaje, lesiones y hasta contagios de COVID-19 llevaron a que Óscar Washington Tabárez tuviera que encontrar alternativas en una zona del campo donde hay dos cracks que destacan (Luis Suárez y Edinson Cavani) pero que juntos solo han podido disputar un encuentro.

De cara al juego ante Paraguay, es sabido que el técnico de la Selección uruguaya no la tendrá fácil para conformar el ataque teniendo en cuenta que en ese sector tiene cuatro bajas entre los habituales convocados.

Desde noviembre del año pasado ya se sabía que Edinson Cavani no iba a poder ser de la partida ya que fue expulsado en el último juego que disputó Uruguay, ante Brasil.

En los últimos días se sumaron las bajas de Darwin Núñez y Cristhian Stuani, quienes no podrán participar del choque ante los guaraníes por lesión y en la pasada jornada se conoció una nueva ausencia, la de Maximiliano Gómez.

“Lamentablemente he dado positivo de COVID 19 antes de viajar a Uruguay. Tristeza por no poder acompañar a mis compañeros de selección pero siempre alentando y dando fuerza desde donde me toque estar”, ese fue el mensaje del delantero de Valencia.

¿Y ahora?

Esa es la pregunta que varios se pueden hacer porque claro está que Uruguay sigue contando con un delantero letal como Luis Suárez pero solo queda un atacante más entre los reservados como lo es Jonathan Rodríguez.

Jugadores con vocación ofensiva, aunque sin ser delanteros, Tabárez cuenta con Giorgian de Arrascaeta, Brian Rodríguez y también Nicolás de la Cruz.

Es ahí donde empiezan a jugar su partido los jugadores del medio local, teniendo en cuenta que en las próximas horas se definirá la lista final y allí se pueden apreciar nombres de jugadores que se desempeñan en nuestro medio.

Si uno repasa, por ejemplo, la lista de 50 reservados para la Copa América se encuentra con dos nombres en la ofensiva: Facundo Torres y Juan Ignacio Ramírez.

El hecho de estar en esa nómina significa que el cuerpo técnico de la Selección los tiene en cuenta para la cita continental y no sería extraño que también integren la lista de convocados para los juegos de Eliminatorias ante Paraguay y Venezuela.

¿Cómo juega?

Si uno repasa los primeros partidos de Uruguay en las Eliminatorias se encuentra que Tabárez apostó a un 4-2-3-1 con Suárez como única referencia de ataque y Brian Rodríguez, Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz detrás de él.

Frente a Ecuador pasó a un 4-4-2 donde el “Pistolero” fue acompañado por Maximiliano Gómez.

En el choque ante Colombia se dio el único juego donde contó con los salteños en ataque y Suárez hizo dupla con Edinson Cavani en un 4-4-2.

Sin Suárez para enfrentar a Brasil también apostó por poner cuatro volantes y dos delanteros, aunque en este caso la dupla la conformaron Cavani y Darwin Núñez.

De cara al juego ante Paraguay, parece un tanto arriesgado que coloque dos delanteros teniendo en cuenta el poco recambio que quedaría en el banco de suplentes ya que en ese caso la ofensiva sería con Luis Suárez y Jonathan Rodríguez.

Por eso mismo, no sería extraño que el ataque se parezca al que debutó en las Eliminatorias ante Chile y que Brian Rodríguez, Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz aparezcan por detrás de Luis Suárez.

Esto no solo conformaría un ataque interesante, sino que también dejaría recambio en el banco de suplentes incluso ante la posibilidad de que Facundo Torres y el “Colo” Ramírez se puedan sumar a la nómina final.