Fin al problema del lateral derecho

Un dolor de cabeza menos para el entrenador aurinegro. De cara a la definición del Campeonato Uruguayo, y por las dudas que la misma dure más de un partido, sabe que tendrá respaldo en el lateral derecho.

Hoy por hoy, el único que está al 100% es Giovanni González aunque Diego López ya dejó en claro que lo prefiere como volante. Ezequiel Busquets asustó a todos el último fin de semana cuando se retiró con grandes gestos de dolor. Un distensión en el posterior de muslo lo tuvo maltraer todos estos días. Ayer volvió a entrenar de forma diferenciada, pero ya se sintió mucho mejor. Trotó con mayor intensidad y la idea es que hoy practique a la par de sus compañeros. Quedará en el cuerpo técnico si deciden tirarlo a la cancha ante Defensor o guardarlo para el choque (o choques) contra Nacional. Lo cierto es que el pibe de 18 años no se perderá la definición.

El que también se espera que esté a la orden para esos encuentros es Guillermo Varela. Está casi pronto. La idea es que la próxima semana ya pueda entrenar sin inconvenientes y quede a disposición del entrenador.

Foto: Gerardo Pérez

No juega desde el 6 de julio cuando con la selección enfrentó a Arabia Saudita por el Mundial. Después de eso, no ligó nada. No le salió el pase al exterior, tuvo ofertas de España que no lo convencieron y cuando decidió quedarse en el club, se lesionó. Se desgarró e incluso se perdió los encuentros con la Celeste.

A pesar de no tener ritmo de competencia, por su experiencia y calidad, puede terminar dando una mano importante en Peñarol. El año pasado también llegó sin rodaje y rápidamente se adaptó sin problemas.

Lo cierto es que para la parte caliente del Uruguayo, el “Memo” ya no tendrá que sufrir con el lateral derecho. Durante más de la mitad del campeonato solo contó con Busquets. Ahora, además de él tendrá tanto a Giovanni como a Varela.

Foto: Fernando Ponzetto

El equipo. Solo hay una duda para ir el domingo al Franzini (16.30 horas) a la espera de lo que suceda hoy con Busquets. Si no juega, al lateral pasará Giovanni y Agustín Canobbio se meterá como volante. Si se mantiene el pibe en el equipo titular, Giovanni seguirá en el mediocampo. Gabriel Fernández ya está recuperado.

Seguros están: Kevin Dawson, Fabricio Formiliano, Carlos Rodríguez, Lucas Hernández, Giovanni González, Guzmán Pereira, Walter Gargano, Fabián Estoyanoff, Gabriel Fernández y Lucas Viatri.