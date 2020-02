La prioridad del Centenario para el 8 de marzo es el clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como suele ocurrir en el fútbol uruguayo, se soluciona una cosa y aparece otra. Desde hace dos años los equipos tienen que cancelar sus deudas antes del sorteo del fixture para que puedan participar del mismo. Las 16 instituciones pagaron y estuvieron en el bolillero el lunes por la noche, cuando conocieron su agenda para 2020.

A diferencia de años anteriores, en esta ocasión no se digitó el clásico y quiso el destino que cayera en la cuarta fecha, una de las peores que podían elegir tanto Nacional como Peñarol, pues en la semana previa viajan para afrontar partidos de Copa Libertadores y en la siguiente son locales.

Para colmo de males, el martes 10 de marzo está pactado un recital de Maroon 5 y la organización pide que, para montar el escenario, el Centenario se entregue antes del clásico.

Hay varias alternativas: la primera es trocar los derechos de locatario y que el clásico del Apertura se dispute en el Campeón del Siglo. Otra es que Nacional fije un escenario distinto al Centenario en virtud de que no puede utilizar el Parque Central por estar en obras. También puede postergarse el partido o incluso intercambiarse la fecha. No obstante, todo apunta a que finalmente el partido se jugará en el Centenario.

La postura de Peñarol

Aunque no hubo hasta el momento una posición oficial y formal adoptada por el Consejo Directivo de Peñarol, está claro por lo que han manifestado individualmente sus dirigentes que no hay voluntad de trocar la localía. "Con mucho gusto vamos a ir a Mercedes, Rivera, Maldonado, Paysandú, Minas o donde ustedes dispongan. Son locatarios, eso no se va a modificar", escribió en Twitter el secretario general del club, Evaristo González.

Con mucho gusto vamos a Ir a Mercedes , Rivera , Maldonado , Paysandu , Minas o donde uds dispongan son Locatarios

Eso no se va a modificar

Es un muy buena oportunidad de que se juegue un clásico en el Interior del País https://t.co/9K8J5HTuqW — Evaristo González Jiménez (@EvaristoXXI) February 11, 2020

Esto significa que podría haber cambio de fecha, pero no de situación. Peñarol no está dispuesto a ceder recibir el clásico en el Campeón del Siglo en el Clausura, es decir en la parte decisiva del año.

El clásico político

Otro punto a tener en cuenta es la fecha, que a decir verdad no le gusta nada al futuro gobierno. Luis Lacalle Pou asumirá la presidencia de la república el 1° de marzo y siete días después será el clásico. A él y a su gabinete -especialmente Jorge Larrañaga que será el ministro del Interior- no les hace ninguna gracia tener un desafío de seguridad tan importante (en el último clásico lamentablemente hubo un muerto) con tan poco tiempo para poder planificar y a tan pocos días de iniciar su gestión.

Esto abre una puerta para que se cambie de fecha el clásico, ya sea postergando el partido (todos los actores estarían de acuerdo) o bien intercambiando fechas completas, es decir que la cuarta (por ejemplo) pase a jugarse en la octava y viceversa. De cualquier manera, tampoco parece muy factible al menos en este momento.

La entrega del Centenario

Lo que sí podría llevar a una postergación sería el recital de Maroon 5 previsto para el martes 10. Sin embargo, Ricardo Lombardo (CEO de Cafo) dio una pista muy interesante este martes. "Si no hay solución habrá que cancelar el concierto. El fútbol es prioridad para el Estadio", dijo al programa Quiero Fútbol (Sport 890).

El dirigente añadió que "Tenemos un contrato con los organizadores (del recital) y estamos trabajando con los productores para salir del problema, que es técnico, pues nos pidieron cinco días" para armar y desarmar.

El dilema al que se enfrenta Cafo es que el fútbol es la prioridad, pero no es la principal fuente de ingresos del Centenario. Si bien Montevideo City Torque anunció que jugará sus partidos de local allí, el escenario ya no recibe la inyección económica que le daban los grandes cada fin de semana desde que cada uno tiene su estadio. "Más que una multa por la cancelación del recital nos perturba no poder realizarlo en el Centenario. Por eso estamos negociando. Nosotros queremos abrir un mercado para estos eventos”, asegura Lombardo.

Por lo tanto, todo apunta a que el clásico será el 8 de marzo y en el Centenario.