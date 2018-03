Por su primera sonrisa

El empate con gusto a poco del fin de semana pasado ante Wanderers y la nueva ausencia del “Cebolla” Rodríguez (hoy terminará de cumplir su sanción), hacen que el partido sea de esta tarde contra Liverpool sea tomado de antemano con otro cuidado.



Peñarol no quiere pasar más sobresaltos, sobretodo porque sabe que el próximo mes le demandará una seguidilla de partidos importantes entre la Copa Libertadores y el campeonato local. Además, con las suspensiones y las ausencias que va a tener por la gira de la selección uruguaya en China, más eventuales inconvenientes que se generen o no, pueden poner en aprietos al equipo. “Queremos ir paso a paso, consiguiendo victorias para poder estar más tranquilos cuando arranque la doble competencia”, señaló Lucas Hernández esta semana y por ahí viene la cuestión.



Hoy el rival de turno es Liverpool, un equipo que tuvo un irregular comienzo de temporada y que tiene la particularidad que todavía no pudo ganar en el Campeón del Siglo. Es cierto que solo se enfrentaron tres veces en dicho escenario, pero aún no pudo festejar.



El 29 de abril de 2016, por el Clausura, se dio el primer cruce. El triunfo fue para el aurinegro por 1-0 con gol del “Hormiga” Carlos Valdez.



El 28 de agosto de ese año, por el Uruguayo Especial, empataron sin goles. Fue la única vez que se llevó unidades de allí.



El año pasado, el 26 de agosto y también por un Clausura, Peñarol triunfó en su casa. Luego de comenzar perdiendo con un gol de Federico Martínez al inicio del complemento, lo dio vuelta con tantos de Maximiliano Rodríguez y Cristian Palacios.



¿Puede dar hoy la sorpresa el conjunto negriazul? Deberá hacer un partido prácticamente perfecto en defensa para no sufrir con el vértigo que intenta proponer “Leo” Ramos. Además, deberá estar fino en la definición. Peñarol viene sólido en el fondo y es un equipo al que le llegan poco. Como ventaja, es cierto que la visita no tendrá enfrente al “Cebolla” y encontrará un rival con menos profundidad.



Peñarol quiere volver al triunfo ante un Liverpool que todavía no pudo sumar de a tres en el CDS.



La ficha:

PEÑAROL VS. LIVERPOOL



Torneo Apertura



Estadio: Campeón del Siglo.



Hora: 19.00.



TV: VTV.



Árbitro: Leodán González. Asistentes: Gabriel Popovits y Santiago Fernández. Cuarto árbitro: Andrés Matonte.



Peñarol: K. Dawson; G. Varela, F. Formiliano, R. Arias, L. Hernánez; F. Estoyanoff, W. Gargano, G. Pereira, A. Canobbio; M. Rodríguez y F. Martínez. DT: L. Ramos.



Liverpool: J. Bava; J. Rosso, J. Alsina, F. Platero, M. Pintos; H. Figueredo, S. Piriz, S. Viera, D. Guastavino; F. Martínez y J. Ramírez. DT: P. Pezzolano.