La primera nómina de Uruguay, es casi una joyita mundial

Quizás, se echen de menos los goles de Luis Suárez. Y solamente es quizás porque alguna vez se logró minimizarla. Quizás, en algún pasaje de estos dos partidos iniciales de las Eliminatorias se extrañe a Lucas Torreira. Y solamente es quizás porque por estos tiempos hasta se puede discutir si es el cuarto o quinto mediocampista en el ranking de los que pelean un puesto de titular. Quizás, hasta se pueda lamentar la falta del jugador con movimientos muy similares a los del “Pistolero”. Y solamente es quizás porque nadie podría asegurar de antemano que Maxi Gómez podía arrancar en el once de Uruguay el jueves 26 de marzo.

Igualmente, pese a esas ausencias y hasta de tener algunas preguntas sin respuestas por el nivel que podrá exhibir, por ejemplo José María Giménez que arrastra un largo período de inactividad, lo que no puede dejar de concluirse es que el plantel que armó Óscar Tabárez para enfrentar a Chile y Ecuador es casi una joyita mundial.

Lo avalan hechos concretos. Incuestionables. Y que son entregados por las actuaciones de los futbolistas reservados en sus clubes.

Salvo los casos debidamente especificados, y que son por razones de fuerza mayor, el maestro escogió a la flor y nata de los futbolistas uruguayos. Y en algunos casos demostrando que no hay nadie que esté librado al exhaustivo ojo clínico del cuerpo técnico.

Ante el recelo que se podría tener desde la tribuna futbolera por la forma en la que terminaría armándose un plantel por culpa de las ausencias anunciada, Tabárez respondió con un llamado de magnitud. De reconocimiento al esfuerzo y rendimiento.

Por eso aquí están Damián Suárez y Mauro Arambarri, dos de los futbolistas más importantes que tiene el sorprendente Getafe español. El lateral y el mediocampista se han convertido en los motores impulsores de un equipo que está peleando por disputar la próxima Champions League al tiempo que no afloja su actuación en la Europa League, en la que se medirá frente al Inter de Milán.

Y ahí en el Inter está uno de los mediocampistas que le pondrá difícil la tarea al entrenador para resolver el armado del equipo titular. Porque Matías Vecino, que estuvo a punto de irse a la Premier, ya es pieza indispensable de Antonio Conte.

Vecino tiene de compañeros-rivales (quizás jueguen los tres juntos) a Federico Valverde y Rodrigo Bentancur. El primero ya entró en un plano superior en el Real Madrid, porque la afición se pone de pie para ovacionarlo. El segundo, en tanto, es recontra titular en uno de los equipos más grandes del planeta (Juventus) y no tienen reparos en darle responsabilidad en el armado del juego.

Tabárez también respondió con buen ojo ante otro futbolista que se colocó en un nivel superlativo: Nicolás De la Cruz. Aunque encontró en Brian Rodríguez y Brian Lozano dos jugadores que se lucieron dándole amplitud al juego ofensivo, la reserva del “Nico” cobra enorme relevancia porque puede dar una mano en varios puestos.



Por eso, este plantel es una joyita.

Martín Campaña y Fernando Muslera. Foto: Archivo El País

1 Los arqueros

F. Muslera. No ha perdido ni un solo partido del Galatasaray. Viene con alta competencia.

M. Silva. Suma asistencia perfecta en Libertad. Parecía que podía perder el lugar por la edad.

M. Campaña. Otro que juega siempre. Custodia el arco de Independiente sin discusión.

Cáceres, Viña, Godín y Giménez: ¿la defensa titular? Foto: AUF

2 Los defensas

D. Godín. El capitán no llega con la competencia deseada. No es titular en el Inter de Milán.

J. Giménez. Se recuperó de la lesión, pero en Atlético Madrid no juega desde el 12 de enero.

S. Coates. Se perdió pocos partidos y siempre es figura en el Sporting. Ha convertido goles.

R. Araújo. Titular y figura en el Barcelona B, incluso convirtiendo goles. Llega con competencia.

M. Cáceres. Tiene continuidad en la Fiorentina, porque acumula 1.659 minutos jugados.

G. Silva. En Independiente suma 15 partidos como titular y otros dos ingresando desde el banco.

D. Suárez. Ultra titular en el Getafe. Lleva 21 partidos y solamente dos veces fue sustituido.

M. Viña. Pinta para titular en el lateral izquierdo porque en Palmeiras confirmó su nivel.

D. Laxalt. Regresó a las filas del Milan pero no juega, aunque ha integrado el plantel.

Federico Valverde y Rodrigo Bentancur, son figuras en Real Madrid y Juventus. Foto: Gerardo Pérez

3 Los mediocampistas

M. Arambarri. Pieza vital en el mediocampo del Getafe. Presente en todos los partidos.

M. Vecino. Acumula minutos y muy buenos partidos en el Inter de Antonio Conte. Es figura.

F. Valverde. Lo que hace es aumentar la cantidad de elogios por el gran nivel que está teniendo,

R. Bentancur. Titular y con destaque en el mediocampo de la Juventus. La prensa lo elogia.

N. Nández. Lleva 20 partidos de titular y otros tres ingresando desde el banco. Juega y se luce.

B. Lozano. Estrella del Santos Laguna y figura del fútbol mexicano. Presencia perfecta.

B. Rodríguez. Recién comenzó el campeonato de la MLS, pero ya confirmó sus aptitudes.

G. De Arrascaeta. Llegó a la categoría de ídolo en Flamengo. Si no juega es porque lo cuidan.

G. Pereiro. Ya tiene tres partidos disputados con el Cagliari y además consiguió anotar.

N. De la Cruz. Otro de los futbolistas uruguayos que se luce en el exterior. Figura de River.

Edinson Cavani y Brian Rodríguez dos armas de ataque de Uruguay. FOTO: Reuters.

4 Los delanteros

E. Cavani. Acaba de llegar a los 300 partidos con el PSG y recuperó minutos de juego. Llega bien.

J. Rodríguez. Goleador del Cruz Azul. Su actual nivel lo hace ser titular en todos los cotejos.

C. Stuani. Es el máximo artillero de la Segunda división española. Figura del Girona.

D. Núñez. Después de que le entregaron la titularidad no cedió el lugar. Goleador de Almería.