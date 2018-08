La primera convocatoria con Luis Enrique ya trajo polémica

"Voy a hablar de los 24 convocados. Del resto es normal. Ya dije que habría sorpresas y habrá más. No tengo nada que decir de los que no están, ni positivo ni negativo". Así comenzó Luis Enrique, flamante seleccionador de España, su comparecencia luego de entregar su primera citación.

El debut del extécnico de Barcelona al frente de la Roja será el 8 de septiembre en Wembley ante Inglaterra, en tanto el segundo partido está previsto para el martes 11 frente a Croacia en casa, en la ciudad de Elche.

Para esos juegos no estarán tres fijos hasta ahora en la selección española: el lateral izquierdo Jordi Alba, el mediocampista Koke y el mediopunta Iago Aspas, compañero de Maxi Gómez en el Celta de Vigo.

- Arqueros: De Gea, Kepa y Pau.

- Defensas: Carvajal, Ramos, Nacho, Aspilicueta, Albiol, Diego Llorente, Iñigo Martínez, Marcos Alonso y Gayá.

- Mediocamistas: Busquets, Sergi Roberto, Saúl, Rodrigo, Thiago y Ceballos.

- Delanteros: Isco, Asensio, Diego Costa, Morata, Suso y Rodrigo.

El gran ausente

¿Por qué no está Jordi Alba?

Luis Enrique se negó rotundamente a hablar de los que no fueron convocados, por más que insistentemente se le preguntó por Jordi Alba. ¿Se sabe la razón por la cual no convocó al lateral izquierdo? No oficialmente, pero a algunos no les sorprendió. Según recuerda Marca, la relación entre ambos no fue la mejor en el último año del técnico en Barcelona, todo porque cambió el 4-3-3 a un 3-4-3 para darle cabida a Sergi Roberto, lo que sentó a Alba en el banco. Sobre el final de la campaña Luis Enrique volvió al sistema de cuatro en el fondo y regresó Alba a la oncena, pero ya la relación estaba desgastada.