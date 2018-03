"Lo del primer tiempo fue de lo mejor que vi en estos 14 partidos que llevamos jugados. Manejamos todos los aspectos que consideramos que tiene que tener el fútbol: circulación muy buena del balón, cambio de orientación, llegada por ambas bandas, presencia dentro del área y presión tras pérdida. Perdíamos el balón en campo rival y lo recuperábamos rápido. Fueron varias cosas que me gustaron del equipo”, subrayó el técnico Alexander Medina minutos después de terminado el partido en el que Nacional le ganó merecidamente a River Plate por 1 a 0.

“En el primer tiempo pienso que jugamos muy bien. Me gustó mucho el equipo. Hasta el gol jugamos muy bien. Después creo que perdimos un poco la pelota. Mejía tuvo dos atajadas en el primer tiempo y en el segundo nos generaron peligro con algún centro pero sin mayores problemas para nosotros”, agregó el DT.

Medina fue aún más allá y recalcó que “en el partido contra Defensor tuvimos varias chances de gol. Contra Racing no fueron tantas claras y hoy tuvimos muchísima de nuevos. Si nos íbamos en ventaja al entretiempo por uno o dos goles no podía sorprender a nadie, pero esto es fútbol y hay que tener contundencia. El equipo está bien, está sólido”.

Diego Arismendi no estuvo anoche por una tendinitis en el abductor, mientras que tampoco estuvo a la orden del entrenador Matías Zunino, por una distinción en el posterior, luego de haber sido el salvador en el partido del jueves pasado contra Racing anotando el gol del triunfo en la última jugada del encuentro.

“Arismendi tiene para unos días todavía al igual que Zunino, que tiene para un poco más porque lo de él es un poquito más importante. Contra Racing no terminó bien. Hay que ver cómo evolucionan con el correr de las horas. No creo que lleguen al partido del miércoles, pero no nos queremos apresurar”, señaló Medina, dejando en claro que ninguno de los dos estará frente a Wanderers el miércoles en el Parque Viera por la novena fecha del Torneo Apertura.