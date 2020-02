El primer gol de Cerro Largo en la copa ¡fue de panza!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El miércoles el plantel de Cerro Largo regresó tras su primer partido (empate 1-1 con Palestino) por Copa Libertadores a la Posta del Lago, donde habían concentrado en la previa. Ayer emprendió el retorno a Melo y pararon para almorzar en Mariscala. Enzo Borges, el hombre que quedó en la historia del club por anotar el primer gol en una Copa Libertadores, tenía sentimientos contradictorios.

“Estoy muy contento por el gol, pero con una sensación amarga por ese tanto que recibimos en el segundo tiempo. Pero creo que la llave está abierta y tenemos la misma ilusión de conseguir la clasificación el próximo miércoles en Chile. Es el pensamiento mío y de todos mis compañeros”, dijo Borges aún en Mariscala.

“Le di con la panza”, reconoció sobre su gol. “Me sorprendió un poco la pelota y el reflejo me dio para tirar las manos para atrás y la pelota me dio en la panza. Miré al línea y salí a festejar”, relató el riverense de 33 años, quien debutó como profesional en Wanderers en 2007.

Borges lamentó, a su vez, la expulsión del arquero Washington Aguerre al final del primer tiempo. “Se complicó un poco jugando con 10 hombres en el segundo tiempo, pero creo que lo teníamos bastante controlado. Lástima esa pelota de afuera del área que se metió. Pero así es el fútbol. Ahora hay que corregir errores para ir a buscar el partido el miércoles”.

El delantero reconoció la importancia que tuvo para ellos el apoyo de la hinchada, que recorrió los más de 300 kilómetros que separan Melo de Maldonado. Tuvieron cuatro horas de viaje en ómnibus a la ida y otro tanto de regreso a Melo para ir a alentarlos.

FIESTA. “Fue un gran apoyo el que tuvimos de la hinchada. Estuvo muy lindo. Había mucha gente, pero la fiesta hubiera sido mucho mejor en el estadio Ubilla. La gente se quedó con eso, con esa pena. Hay que agradecerles porque hicieron todos esos kilómetros para ir a apoyarnos. Y decirles que estén tranquilos que el miércoles vamos con la ilusión intacta de conseguir la clasificación. Ojalá la podamos traer de Chile”.

maldonado Un partido que le salió muy caro a los dirigentes Aunque no pudo jugar en su estadio, el Ubilla de Melo, Cerro Largo vivió una fiesta en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. La hinchada de los arachanes se hizo presente en muy buen número para apoyar al equipo en su primer partido de la historia por Copa Libertadores.

Claro, ese aliento tuvo un importante costo económico para los presididos por Ernesto Dehl. Fue el club el que puso a disposición de socios e hinchas los 12 ómnibus que los trasladaron a Maldonado, además, de colaborar con un buen número de entradas.

Cerro Largo contrató a 53 personas que trabajaron para el partido del miércoles y gastó mucho más en seguridad de la que hubiera tenido que pagar en Melo, donde los valores son otros. Hay que sumar, a su vez, el costo de la Posta del Lago, donde el equipo de Danielo Núñez se instaló el lunes al mediodía a la espera del partido ante Palestino.



Histórico. El equipo arachán formado para jugar su primera Libertadores. Foto: Ricardo Figuerdo.

Borges regresó a principios de este año a Cerro Largo, el club que ya había defendido en 2014 y desde donde saltó al fútbol peruano, en el cual jugó cinco temporadas. “Cerro Largo es un club donde siempre me sentí como en mi casa. Volví después de cinco temporadas y ya en el primer partido pude hacer un gol histórico para el club. Por eso estoy muy contento”.

Aunque Cerro Largo es un equipo totalmente renovado, Borges se reencontró con varios compañeros de su pasaje anterior. “Hay algunos compañeros de aquella época. Cuatro o cinco: Ferreira, Leites, Bentancur, Cayetano y Magallanes. No me costó adaptarme, aunque recién nos estamos conociendo. El del miércoles fue recién el primer partido oficial. Estoy seguro que con el correr de los partidos vamos a ir mejorando. El grupo está bien y me recibió muy bien. Sólo nos queda trabajar para llegar de la mejor manera a la revancha del miércoles y luego prepararnos bien para el comienzo del torneo Apertura”.

A Borges la experiencia en Perú, la segunda en su carrera fuera de fronteras porque ya había jugado en Brasil, fue enriquecedora. Por eso su meta es destacarse en el equipo arachán y volver a salir.

EN PERÚ. “Fue una experiencia muy linda. Crecí mucho. Me fue muy bien en lo personal en los equipos que estuve. Fueron cinco temporadas muy lindas, haciendo goles, los que ahora espero seguir convirtiendo en Cerro Largo”.

Su primer equipo en tierras incaicas fue Comerciantes Unidos, que en ese momento militaba en Segunda, pero enseguida consiguieron el ascenso con Borges como el máximo artillero con 11 goles.

Luego jugó en dos equipos de Primera División (fue el goleador con 17 tantos en Defensor La Bocana, pero el equipo bajó) e incluso tuvo un pasaje de tres meses por el Potosí de Bolivia, para terminar nuevamente en Comerciantes Unidos, donde jugó el año pasado. “Se dio que tuve que cambiar varias veces de equipo por una cosa u otra. Aunque me fue muy bien en lo personal, en lo grupal dos de los equipos que defendí descendieron, entonces me tocó irme. Pero gracias a Dios en lo personal siempre anduve bien, haciendo muchos goles. Ahora espero que le vaya bien a Cerro Largo y que lo colectivo vaya de la mano de lo personal”, afirmó ilusionado.

AINHOA. Al regreso de Chile, Enzo espera que con la clasificación en la valija venga el reencuentro con su familia: su esposa Cintia y su hijita Ainhoa, de once meses. Ellas están en Colonia, esperando para mudarse a Melo. El miércoles festejó el gol con la hinchada del equipo arachán y allí estaba la pequeña en brazos de su madre. “Fue una alegría enorme ver a mi hija ahí en la tribuna. Mi señora es una gran compañera y estuvo en Perú conmigo. Salvo los últimos ocho meses, porque mi hija nació en marzo y ya se quedaron acá en Uruguay. Era muy chica para viajar a Perú. Esos meses en los que estuve solo fueron muy duros para mí”, reconoció el goleador, quien entró en la historia de Cerro Largo por anotar el primer gol del club en una Copa Libertadores.

chile Exigen garantías para la revancha Cerro Largo debe jugar la revancha frente a Palestino el miércoles que viene. Y los arachanes exigen garantías para viajar al país transandinos, sobre todo después de los incidentes que tuvieron lugar en el partido entre Universidad de Chile e Inter de Porto Alegre.

En dicho partido, correspondiente a la segunda fase de la Copa Libertadores, y que terminó empatado 0-0 hubo incidentes en las tribunas y fuera del estadio Nacional.

Justamente, en ese mismo escenario es que deberá jugar la revancha Cerro Largo, que evalúa solicitar que la misma se juegue en Mendoza, Argentina o al menos, si es en Santiago, a puertas cerradas.

Cabe recordar, que el arquero Washington Aguerre está suspendido para ese partido.