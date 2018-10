Primer descarrilamiento de Arturo Vidal

Se esperaba que ocurriera y era solo cuestión de tiempo. Arturo Vidal tiene una personalidad difícil, eso está claro, pero en Barcelona estaban aguardando atentamente a que ocurriera el primer incidente para ponerlo rápidamente en trayecto.

El mensaje que se iba a bajar ante el primer descarrilamiento era que no se le iba a permitir salirse del camino recto que impera en la institución. Y ese primer descarrilamiento finalmente llegó. Fue titular solo en dos de los 10 partidos disputados por Barcelona e ingresó en otros siete, mientras que en uno estuvo como relevo y ni ingresó.

Sus minutos son muy escasos: 176. Titular indiscutido en los anteriores equipos por los que pasó, se encuentra ante una nueva realidad. Su primer atisbo de molestia ocurrió en el último partido de liga jugado por el Barça, cuando fue titular ante Athletic de Bilbao en el Camp Nou, estaba teniendo buena participación y a los 55' fue sustituido por Lionel Messi. Claro, el equipo perdía 1-0 y necesitaba un revulsivo, el que por cierto le dio el capitán, aunque solo alcanzó para el empate 1-1 final.

Para Vidal fue mucho haber jugado solo los últimos tres minutos el miércoles en la victoria 4-2 sobre Tottenham como visitantes por la Champions League, por lo que luego del partido posteó una carita roja de enojo. Esto no habría caído bien en el vestuario azulgrana, que se lo habría hecho ver. Eso se desprende de que la publicación fue eliminada y, además, apareció una con un tono totalmente distinto: "Excelente triunfo equipo!!!", decía.

arturo vidal Sus minutos en Barcelona

4 vs. Sevilla por Copa del Rey (12/08)

14 vs. Valladolid por liga (25/8)

19 vs. Huesca por liga (02/09)

5 vs. PSV por Chamions (18/09)

58 vs. Girona por liga (23/09)

13 vs Real Sociedad por liga (15/09)

5 vs. Alavés por liga (18/08)

55 vs. Athletic de Bilbao por liga (29/09)

3 vs. Tottenham por Champions (03/10)

En total son 176 minutos, nunca jugó un partido completo y en las dos veces que fue titular Barcelona no pudo ganar, aunque tampoco perdió, ya que fueron los empates como local ante Girona (2-2) y Athletic de Bilbao (1-1) por LaLiga.