“Vamos a presionar más arriba”

En una Copa Sudamericana que viene siendo esquiva para los equipos uruguayos, Cerro recibe esta noche (21.45) en su cancha del estadio Tróccoli al brasileño Bahía. Y lo hace con la necesidad de revertir lo sucedido hace dos semanas en tierra norteña, cuando los dirigidos por Fernando Correa cayeron por 2 a 0 con goles anotados por Gilberto y Régis.

No será tarea sencilla para los albicelestes, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos días no pudieron utilizar su cancha para entrenar debido al mal estado del campo. Durante el fin de semana, en el que Cerro no jugó por el Clausura dado que le tocaba hacerlo con El Tanque Sisley, tuvieron que practicar en una cancha de piso sintético y no le hizo bien a los tendones de los futbolistas. Y el lunes apenas pudieron hacer trabajos de definición en un pedacito detrás de un arco, porque era imposible pisar el campo, para luego realizar un breve táctico en la cancha de fútbol 5 que está frente al estadio Tróccoli.

Recién ayer los cerrenses pudieron preparar el partido dentro del campo. Obviamente, con ese panorama no fue la mejor forma de encarar el juego la que tuvieron los dirigidos por “Petete”.

peor, Gonzalo Porras no pudo superar una molestia en el posterior y no será de la partida en la revancha de esta noche. Su lugar será seguramente ocupado por Aníbal Hernández.

Lo único bueno es que anoche los albicelestes concentraron en el hotel Sheraton, lo que no hacen habitualmente. “Vamos a tratar de salir a presionar más arriba y sacarles el balón”, le dijo “Petete” a Ovación, aunque reconoció que los rivales “van a tener más espacios”, razón por la cual es clave “estar muy concentrados y ordenados”.

Bahía viene de tener una seguidilla importante de partidos, jugando cada tres días, y el fin de semana igualó con Fluminense 1 a 1.

Generalmente el técnico Enderson Moreira no cambia el esquema cuando juega de visitante, por lo que seguramente repetirá el 4-2-3-1, con Gilberto (un delantero muy potente) en punta.

Mantener la tranquilidad si no llega el tan necesario gol en los primeros minutos será una de las claves para Cerro. Eso sí, las ganas le sobran a los futbolistas albicelestes.



Guillermo Rodríguez: acá si, en la Copa no.



Guillermo Rodríguez llegó a Cerro hace un par de meses, realizó toda la pretemporada con los dirigidos por Fernando “Petete” Correa y está bien, pero aún no ha podido jugar. Cerro no lo inscribió en la lista de la Copa Sudamericana porque no le había llegado la habilitación desde México. Por eso no puede ser de la partida en la revancha de esta noche frente a Bahía, algo de lo que mucho se lamenta el técnico, quien considera que la experiencia del exzaguero aurinegro era muy importante para su equipo en este tipo de partido por la Copa Sudamericana. Guillermo ya está habilitado para defender la camiseta albiceleste, por lo cual podría haber jugado esta noche si lo hubieran inscripto. Lo que sí es un hecho que el zaguero podrá debutar con la camiseta cerrense el próximo sábado frente a Nacional en el estadio Tróccoli.