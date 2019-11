"Como presidente de Peñarol me corresponde hablar de Peñarol; no me fijo en los rivales"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de Peñarol, Jorge Barrera, quien rechazó que se busquen culpables fueras de las filas cuando no se consiguen los resultados deportivos, destacó a Ovación que en las últimas horas comprobó que las "prácticas que consideraba absolutamente perimidas , no lo están tanto", pidió que los dirigentes "levanten la mira" y se preguntó: "¿Qué mensaje estaría dando yo si pensara que reuniéndome con la AUF o con el Colegio de Árbitros, o sacando un comunicado en la semana del clásico, a Peñarol le va a ir mejor con los jueces?".

El titular aurinegro indicó que desde el momento que asumió la presidencia del club nunca entendió que "las cosas se mejoran de otra forma que no sea trabajando más, esforzándose más, corrigiendo errores y pensando qué podemos hacer mejor. Esa ha sido mi actitud y la de este Consejo Directivo que presido".

Sostuvo que esa fue la actitud que asumieron incluso en la peor circunstancia, porque "a mediados del año pasado parecía que teníamos el Uruguayo perdido y, sin embargo, a finales de año levantamos la Copa y fuimos bicampeones". Ese estilo se repitió "este año cuando llevábamos 9 puntos de ventaja, lo fue cuando quedamos varios puntos abajo, y lo sigue siendo ahora, que se acerca el momento de las definiciones".

"Peñarol no habla de si tal o cual jugador debió ser expulsado por un codazo o de si no se cobró un offside" Jorge Barrera Presidente de Peñarol

Para Barrera es esencial que se comprenda que si las cosas van bien

"se debe trabajar en ver qué se puede hacer mejor. En la cancha, a nivel gerencial, a nivel de formativas o en otros deportes anexos, donde hemos obtenido Bicampeonatos y el domingo pasado el Tricampeonato en fútbol femenino, en nuestra relación con la comunidad, en lo institucional y en la proyección internacional del club. Y si van mal, porque esto es un deporte y no siempre se gana, hacemos lo mismo. Pero con más fuerza, con más empeño. Si las cosas salen mal es porque hay cosas que no estamos haciendo todo lo bien que deberíamos. O que podemos mejorar para superarnos, , para estar a la altura, porque esto es Peñarol".

El principal directivo aurinegro remarcó que “como presidente de Peñarol sólo me corresponde hablar de Peñarol. No me fijo en los rivales. Me fijo en Peñarol" y agregó: "Sí, los jueces se equivocan. Como los dirigentes, que nos equivocamos. Como los jugadores, que se equivocan. Como los técnicos, que se equivocan. Todos nos equivocamos. El tema es si uno cree que las cosas le van mal por culpa de otros o piensa en qué debe hacer para que las cosas le vayan mejor. Peñarol no habla de si tal o cual jugador debió ser expulsado por un codazo o de si no se cobró un offside o si un corner fue o no fue. Peñarol se ocupa de Peñarol. Siempre fue así. Así es Peñarol".

En ese mismo sentido, analizó y se preguntó "¿Qué mensaje estaría dando yo si pensara que reuniéndome con la AUF o con el Colegio de Árbitros, o sacando un comunicado en la semana del clásico, a Peñarol le va a ir mejor con los jueces? ¿Qué querría decir eso? ¿Que yo creo que los jueces son permeables a la presión? ¿Que la AUF puede presionar a los jueces para que cobren mejor entre comillas para mi equipo? Bueno, si eso fuera así, ¿qué clase de campeonato estaríamos jugando?".

"¿Qué mensaje estaría dando yo si pensara que reuniéndome con la AUF o con el Colegio de Árbitros, o sacando un comunicado en la semana del clásico, a Peñarol le va a ir mejor con los jueces?" Jorge Barrera Presidente de Peñarol

Finalmente, sentenció: "Hay prácticas que uno consideraba absolutamente perimidas, pero que evidentemente no lo están tanto. Hay que levantar la mira y los dirigentes en eso debemos ser protagonistas. Nosotros preferimos enfocarnos en Peñarol y solamente en Peñarol".