El presidente de La Liga está en contra de la Súper Champions y pide unión entre torneos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, se mostró en contra del proyecto de la Súper Champions que la UEFA pretende implementar y pidió que haya unión entre los torneos locales de los países europeos para oponerse a estos cambios.

Para Tebas, el proyecto de la nueva Liga de Campeones no generará los beneficios anunciados y perjudicará a las competiciones nacionales.



"Este proyecto es perjudicial para todos los clubes y no va generar los ingresos que imaginan", indicó Tebas en una entrevista publicada este martes por el diario francés L'Équipe.



El presidente de la LFP consideró "loco y estúpido" las cifras de 800 millones de euros que aseguran que generará la nueva Liga de Campeones que anuncian algunos grandes clubes europeos, a quienes acusó de querer "reducir el valor de los campeonatos y las copas nacionales".



En contrapartida, dijo, aumentarán los beneficios de unos pocos clubes y, a la postre, solo servirá para que los mejores jugadores "en lugar de cinco coches de lujo puedan comprarse siete".



"Hay que repartir con muchas ligas, en el seno de países que no tienen medios, no hay que hacer más ricos a las estrellas del fútbol", señaló.



Acusó también a la UEFA de no contrarrestar el proyecto y de "competir con las competiciones nacionales hasta el punto de amenazar su supervivencia".



Convencido de que la mayor parte de los miembros de la Asociación de clubes ECA está en contra de la nueva Liga de Campeones, Tebas aseguró que la forma de contrarrestarla pasa por "la unión de ligas".



Todas ellas, señaló, "están de acuerdo para no aceptar esa solución" pero "algunos tienen miedo de expresarlo públicamente", por lo que él se erigió en portavoz general para "traducir un sentimiento general".



"La UEFA no tiene que dejarse impresionar. En el fútbol hay mucho dinero, pero no tiene que beneficiar solo a los grandes clubes y a los mejores jugadores", señaló.