El presidente jaqueado por un par de audios

Wilmar Valdez tiene una decisión tomada: retirar su candidatura para la reelección como presidente de la AUF, cuyo acto eleccionario está previsto para pasado mañana. Eso, sin embargo, no quiere decir que se bajará. Por estas horas hay intensos contactos para tratar de convencerlo de que cambie su postura, aunque no es sencillo, porque -según afirman sus allegados-, la determinación no fue por un impulso personal, sino meditada con la familia.

Hasta mañana lunes, cuando abra la AUF, no se tendrá certezas de qué ocurrirá, porque para oficializar su retiro de candidatura debe presentar una carta, ya que hasta ahora está registrado como aspirante al sillón presidencial por otros cuatro años.

Hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial y ni siquiera extraoficial de la razón por la cual Valdez tiene decidido dar un paso al costado, lo que implica completar su mandato y luego marcharse. Lo que se conoce hasta el momento son trascendidos y nada más. El más fuerte de ellos es la existencia de un audio que dejaría en una posición incómoda a Valdez en caso de ser difundido. Si bien los varios dirigentes consultados por Ovación han manifestado que no tuvieron acceso al mismo -por lo cual desconocen su contenido-, algunos sí han confirmado la existencia del mismo. Entonces, allí surgen un par de preguntas: ¿Qué tan grave es lo que dice Valdez en esos audios? ¿Quién filtró esos audios?

Versión 1. Una de las versiones es que, aparentemente, uno de ellos revela negociaciones políticas que se hicieron durante la previa a las votaciones de las elecciones pasadas. Ante la posibilidad de caer en el manoseo y visualizando una campaña electoral que corría el riesgo de ensuciar su figura, fue que junto a la familia tomó la decisión de bajarse de la candidatura, ya que entiende además que se trata de un acto de oportunismo por parte de uno de sus adversarios -quien habría filtrado el audio correspondiente- para sacar rédito electoral.

Versión 2. Otro de los trascendidos es que existiría un segundo audio en el cual no se revela una trama política, sino de otro tipo y que es “muy pesado” en contra de Valdez. En este caso no corresponde manejar detalles de la versión porque rozan la honorabilidad del presidente de la AUF. Lo que sí puede decirse es que tienen vinculación con la iluminación del estadio Luis Franzini. Sin embargo, Daniel Jablonka (presidente de Defensor Sporting) negó al ser consultado por Ovación sobre estos trascendidos que en el club tengan documentación o audios que los confirmen. La institución del Parque Rodó anunció públicamente días pasados que no votaría por Valdez sino por Eduardo Abulafia, pero asegura que no ha hecho ni hará una campaña “en contra de”, sino “a favor de”.

Versión 3. La otra posibilidad que se maneja es mucho más sencilla: que al darse cuenta de que no tenía el respaldo necesario para llegar a los 12 votos que precisa para ser presidente, Valdez decidió bajarse de su candidatura. Esta última es algo inverosímil, porque tenía el respaldo de los dos grandes (a los que les aseguraba presencia en el Ejecutivo) y, en una cuenta preliminar, era quien tenía la mayor cantidad de votos: 7.

Baldazo. La noticia de la baja de Valdez tomó por sorpresa y en algunos casos hasta generó molestia entre quienes ya habían comprometido su voto al actual presidente de la AUF. Entre estos hay expectativa por saber qué pasará mañana cuando abra la AUF: si retira su candidatura o no. Entre otros actores, por más que no tengan votos, están preocupados los futbolistas, porque tanto los de la selección nacional como los recientemente electos dirigentes de la Mutual (nucleados en el colectivo Más Unidos Que Nunca) respaldaban la continuidad de Valdez e incluso tenían el camino de muchas negociaciones allanados, como el de los derechos de imagen y el de los premios futuros para los celestes por Copa América y Mundial.

Hasta mañana, entonces, habrá tres candidatos a presidente para el período 2018-2022, pero pueden quedar solo dos: Eduardo Abulafia y Arturo Del Campo.

Nacional se acerca más a Del Campo

La directiva de Nacional sesionará mañana a la noche en su sede social y allí definirá a quién votar. Aunque el presidente José Luis Rodríguez ha manifestado que oficialmente no había una decisión tomada, la mayoría de las voluntades era darle el respaldo a Wilmar Valdez. En caso de que mañana en la tarde se confirme la decisión del actual presidente de la AUF de no presentarse a la reelección, la directiva tendrá tiempo para elegir si irá por la propuesta de Arturo Del Campo o por la de Eduardo Abulafia. De llegar a esta instancia y de acuerdo a lo sugerido a Ovación desde la interna tricolor, se inclinarían por la opción de Del Campo, por lo que en principio los grandes no tendrían un mismo candidato.

Peñarol se inclinaría por Abulafia

Peñarol no tenía aún una posición oficial sobre a qué candidato iba a votar el martes, pero la mayoría del Consejo Directivo estaba a favor de la continuidad de Wilmar Valdez. Por lo tanto, ahora los aurinegros se enfrentarían a la posibilidad de tener que elegir otro candidato, pero el panorama ya estaría bastante claro. La institución aurinegra se inclinaría por elegir a Eduardo Abulafia, con quien incluso se reunieron para conocer sus ideas. De hecho, durante el pasado acto eleccionario Peñarol ya le había dado el voto y no a Valdez, con quien el entonces presidente, Juan Pedro Damiani, no tenía una buena relación. Una de las razones por el no a Del Campo es que éste no quiere a los grandes en el Ejecutivo.