Increíble: presidente de Huracán entró al vestuario de los árbitros en el clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La demora en la salida de los árbitros antes del comienzo del segundo tiempo en el clásico entre Huracán y San Lorenzo llamó la atención de varios. Unos minutos más tarde, en la transmisión oficial, por TNT Sports, el periodista Nicolás Latini informó que el cuarto árbitro, Jorge Baliño, le comunicó que los minutos más tarde en la salida al campo de juego se debieron a la "visita" del presidente de Huracán, Alejandro Nadur, al vestuario de Fernando Espinoza, el juez principal del duelo que se disputó en Parque Patricios. Más tarde el propio árbitro del encuentro reconoció que fueron a increparlo al vestuario.

Al parecer el mandamás del Globo se acercó en muy malos términos y reclamó acciones que le parecieron injustas durante la etapa inicial y le pidió explicaciones por las cinco amonestaciones (Lucas Merolla, César Ibáñez, Norberto Briasco, Rodrigo Gómez y Lucas Barrios) y le exigió que le explique por qué no le sancionaron un penal de Bruno Pittón sobre Juan Garro.

Cuando terminó el encuentro, Espinoza habló con la prensa y confirmó que dirigentes y el presidente de Huracán, habían ido a su vestuario en el entretiempo del partido. Incluso, confirmó que va a informar todo lo que sucedió y que había más de 20 personas dentro de su vestuario.

Más tarde se confirmó que se le labró un acta a Alejandro Nadur, basado en el artículo 52 del Código Contravencional Ciudad de Buenos Aires, que establece: "Quien intimida u hostiga de modo amenazante o maltrata físicamente a otro, siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública, multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos o uno (1) a cinco (5) días de arresto".

El presidente de Huracán enfrentó a los micrófonos y desmintió todo lo que aseguró Espinoza: "Jamás ingresé al vestuario del árbitro. Ni Nadur ni ningún dirigente de Huracán estuvo en el vestuario de los árbitros. Incluso, escuché que en un momento Espiniza decía 'no me pegue, no me pegue'. No entiendo por qué decía eso". Y agregó: "Jamás entré al vestuario del árbitro. Si él dice eso, falta a la verdad. Ni 20 personas, ni nada. Parece ser que el árbitro no sabía dónde estaba. Me hicieron un acta de contravención pero ahí no dice que entré al vestuario".