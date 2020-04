Presidente del consejo científico de Francia es contrario a la reanudación del fútbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del consejo científico sobre el coronavirus en Francia, Jean-Paul Delfraissy, dijo que no era favorable a la reanudación de la actividad futbolística.

Aunque los clubes de la Ligue 1 y la Ligue 2 ya están listos para reanudar los entrenamientos siguiendo determinados protocolos, Delfraissy, rechazó el regreso a las competencias. “La respuesta por ahora es no. Los lugares con mucho público no se volverán a abrir antes del 11 de mayo. Tomemos unas semanas, veamos cómo va".

El presidente del consejo científico de COVID-19 comentó: "Nuestro papel es indicar qué marcador tendremos durante este período, a fines de mayo. ¿Tenemos marcadores que sean positivos o por el contrario, tenemos marcadores de advertencia y en ese momento, apretamos los tornillos? Tal vez en tal o cual lugar podríamos tener que hacer arreglos para cerrarlo más estrechamente".

Delfraissy pidió en particular la responsabilidad de los franceses para salir de esta crisis lo mejor posible. "Para una serie de preguntas, no tengo las respuestas. Entiendan que hay cosas que no sabemos, que aprenderemos. Los franceses también son responsables de su destino. Todas las recomendaciones que se hacen son recomendaciones, no obligaciones. Se basa en algo fundamental que es la responsabilidad. individual".