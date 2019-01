El presidente camillero

Jorge Lorenzo, un camillero de la Médica Uruguaya, de 43 años, es el nuevo presidente de Danubio. En las elecciones, en la que votaron 181 socios, sólo se presentó la lista 17, encabezada por Lorenzo, quien ingresó hace un año a la directiva como vocal.



Todo comenzó cuando tenía 10 años y se mudó al barrio Piria, a dos cuadras de Jardines del Hipódromo. “Todos mis amiguitos jugaban en Danubio en AUFI y como me crié sin papá, el padre de un amigo, Hugo Rodríguez, me empezó a llevar a ver a Danubio. Y me hice hincha”, contó el presidente electo en Jardines, el escenario donde comenzó a trabajar junto a Enrique Moreira, y luego se desempeñó como intendente.



Si algo faltaba para que Danubio se instalara en su corazón fue la campaña de 1988, que terminó con el equipo dirigido por Ildo Maneiro ganando el Campeonato Uruguayo. “Recorrí todas las canchas atrás de los pibes de Walt Disney”, agregó quien también integraba la Comisión de Fútbol y Contrataciones. Era el intendente de la sede y el nexo de la directiva con la Comisión de seguridad y la de Eventos.



“Somos un grupo de gente joven. En Danubio nunca se le abrían las puertas a los jóvenes, pero el año pasado formamos la lista 17. Y junto a Federico Lara ingresamos en la directiva. Pero todos nosotros trabajamos en Danubio, en distintas áreas. No hay nadie que no lo haga”, relató sobre su corta experiencia de dirigente.



“Hay pocos recursos humanos para trabajar en el club. Cuando nos presentamos a las elecciones, pensamos que el oficialismo también lo iba a hacer, pero no fue así. Y hoy afrontamos esta hermosa responsabilidad”, dijo orgulloso quien se define como un hombre de barrio, humilde y de perfil bajo.



Que el club esté ordenado y vuelva a sus raíces son los primeros objetivos de Lorenzo y su vicepresidente, Adrián Franco. “Tenemos que trabajar para que el club esté ordenado y para recuperar el sentido de pertenencia”, explicó.



“En lo deportivo hay que volver a las raíces. Apostar a la cantera donde Gustavo Dalto viene haciendo un muy buen trabajo. Y en lo económico hay que bajar el presupuesto de 380.000 dólares por mes que tiene el club. No va a ser de un día para el otro, pero hay que hacerlo”, enfatizó.



FAMILIA. Lorenzo, le está muy agradecido a su esposa, Claudia, que es enfermera y trabaja 12 horas, en dos lugares. Esto permite que él, que cumple con seis horas en la Médica, pueda dedicarse al club. Y eso que ella, aunque la conoció en el barrio, no es hincha de Danubio. Tienen tres hijos, Germán, Joselyn y Nadia. Y un nieto: Bastyan. Todos ellos sí son hinchas del club de la franja.

técnicos Se reunirá con Peirano, hay otros candidatos Lorenzo esperará a asumir el lunes para reunirse con Pablo Peirano, quien finaliza su contrato el 31 de este mes. “Voy a sentarme con él y ver el informe que nos presenta antes de tomar una decisión”, dijo el nuevo presidente. Marcelo Méndez y Marcelo Suárez son candidatos.