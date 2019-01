Presentó las caras nuevas en su casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llegó el gran día para las nuevas incorporaciones tricolores. Se calzaron la camiseta tricolor y pisaron el Gran Parque Central, para algunos por primera vez, para otros recordando viejos momentos vividos en el escenario de Nacional.

Gustavo Lorenzetti, Felipe Carballo, Felipe Carvalho, Mathías Cardacio, Álvaro Pereira y Joaquín Arzura fueron las seis caras que presentó el propio José Decurnex luego de expresar unas palabras.

Los jugadores también hicieron uso de la palabra sobre la expectativa de cada uno en esta temporada 2019. Lo que sí se notó claramente fue la emoción de dos jugadores en particular. Pese a que todos se mostraron ilusionados con estar en Nacional, tanto el "Bochita" como "Palito" se mostraron muy felices.

"Muy contento. Es un privilegio vestir esta camiseta. Físicamente estoy bien. No pude estar en los amistosos, pero voy a llegar bien. Espero estar a la altura. Mi meta es darle un título al club", aseguró el argentino Gustavo Lorenzetti que fue el primero en hablar.

Luego le siguió el joven Felipe Carballo que hizo su regreso a Nacional tras estar un tiempo en Sevilla. El volante manifestó: "Vuelvo con mucha ilusión y un poco más maduro. Hay un grupo espectacular y busco ganar títulos con esta camiseta".

Posteriormente le tocó el turno a otro Felipe, pero en esta ocasión era Carvalho. Con una tonada fronteriza, el zaguero nacido en Rivera sentenció: "Vengo a renovar la garra. Es un orgullo y quiero salir campeón. Si algo me caracteriza es que no me doy por vencido nunca".

Llegó el momento para Cardacio que aseguró: "Estoy en el club que amo. Siempre quise volver. No tengo palabras para agradecer. Este momento me encuentra más maduro y feliz. Con grandes expectativas".

Álvaro Pereira, que dedicó su llegada a Nacional a una persona especial que lo hizo amar los colores como lo definió él, dijo: "Quiero agradecerle al club porque es un sueño. Estoy donde quiero estar y quiero coronar mi carrera con muchos títulos. Es un desafío lindo y renuevo una ilusión", y agregó: "Al hincha solo le agradezco por el cariño brindado, pero que me juzgue por lo que hice con Nacional y no con la selección o con otros clubes".

La rueda comenzó con un argentino y terminó con otro: Joaquín Arzura. "Juego para el equipo. Busco recuperar y jugar con los que juegan bien. Aportaré mucho sacrificio", culminó el mediocampista.