El presente condiciona a Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Quizás en otro momento y en otro contexto, Nacional podría darse el lujo de cuidar jugadores pensando en el clásico, que se jugará el 1° de septiembre por la última fecha del Intermedio. Pero en la situación en la que se encuentra, los tricolores son más que conscientes que contra Juventud, en Las Piedras, deben colocar su máximo potencial porque tienen que ganar, más considerando que viene de dos empates consecutivos. Porque por algo los titulares ostentan esa condición, y Nacional debe ganar para seguir cercano a los líderes en la Tabla Anual y aspirar a la final del Torneo Intermedio.



Es que Nacional tiene a tres jugadores con cuatro amarillas. Se trata de Guillermo Cotugno, Rafael García y Gabriel Neves.



El técnico Álvaro Gutiérrez confesó en la conferencia de prensa tras el partido contra River Plate (1-1) que se había hablado el tema de las amarillas y que la hubieran buscado para llegar limpios al clásico si las circunstancias del encuentro contra los darseneros lo hubieran permitido, pero ese hecho no sucedió porque en el primer tiempo su equipo ya estaba cargado de amarillas.



Por ello, todo indica que los tres futbolistas antes mencionados serán de la partida en Las Piedras.



El otro futbolista que está en duda es Gonzalo Bergessio, el cordobés que no jugó frente a River Plate por una contractura en el gemelo de su pierna derecha y que todo hace indicar que llegaría para jugar el domingo contra los pedrenses.



Ayer el centrodelantero se limitó a realizar trabajos de fuerza de manera diferenciada y se lo irá evaluando en los próximos días. El razonamiento es el mismo de la semana pasada: si está al 100% será de la partida, de lo contrario se lo volverá a reservar y no tendrá problemas para jugar el clásico contra Peñarol.



La tranquilidad está en que Thiago Vecino y Rodrigo Pastorini han respondido.



La buena noticia de ayer estuvo en Felipe Carvalho, que ya está a la orden del entrenador y que factiblemente regresará a la titularidad en lugar de Mathías Laborda, de buena actuación el sábado pasado en el Gran Parque Central.

Gonzalo Bergessio No jugó el partido contra River Plate debido a una contractura en el gemelo de su pierna derecha. Sólo jugará contra Juventud si está al 100% porque no lo quieren arriesgar innecesariamente.

Guillermo Cotugno El lateral derecho de Nacional ha mejorado su rendimiento respecto a lo realizado en el primer semestre. Tiene cuatro amarillas y de recibir la quinta se perderá el clásico del 1° de septiembre.

Rafael García Está en la misma situación que Cotugno respecto a las amonestaciones. De los que están en esa condición, es el que corre más riesgos de recibir una tarjeta más por su forma de jugar.