Nicolás Gaitán: "Ya estoy disponible para el jueves, el DT decidirá el papel que me toque"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nicolás Gaitán fue la gran novedad de Peñarol en el último mercado de pases y luego de algunos días donde realizó la cuarentena está pronto para hacer su debut bajo las órdenes de Mauricio Larriera.

De todas maneras, antes de eso fue presentado en sociedad y más allá de que ya posó con la camiseta de Peñarol en el Aeropuerto de Carrasco, ahora le tocó lucirla con número propio teniendo en cuenta que se anunció que portará el dorsal 30 en la espalda.

La camiseta número 𝟯𝟬 para Nicolás Gaitán 🇦🇷 pic.twitter.com/Jhv2NV2zF8 — PEÑAROL (@OficialCAP) September 20, 2021

Acompañado por Ignacio Ruglio y Evaristo Gonzalez, Gaitán afirmó: "Agradezco a todos porque me recibieron. Maxi (Pereira) fue el pilar para que esté acá, pero desde que llegué todas las personas del club se pusieron a disposición así como también los compañeros. Nunca me sentí como recién llegado y eso hace todo mas fácil y por eso estoy feliz de estar en Peñarol".



Lo que los hinchas hoy quieren saber es cuándo podrá hacer su estreno y dejó en claro que para el jueves, ante Athletico Paranaense, estará disponible: "Estoy adaptándome al equipo, pero ya entrené y ya estoy disponible para el jueves, el DT decidirá el papel que me toque si es estar afuera, adentro o desde la tribuna. No lo he charlado todavía, pero estoy disponible para ayudar donde me toque".



Consultado sobre qué le llamó la atención para arribar a Peñarol confesó: "Es un club con historia, pero me sedujo también las ganas que tenían y que demostraron de contar conmigo, eso es muy importante para el jugador cuando sentís que realmente te quieren y te lo hacen saber. El pilar fue Maxi, pero el interés que mostró Peñarol desde el primer día fue muy importante".

Ignacio Ruglio y Nicolás Gaitán. Foto: Francisco Flores.

Hoy en día, Peñarol ha logrado conformar un once inicial que se repite prácticamente de memoria partido a partido y respecto a dónde podría jugar él, Gaitán respondió: "Depende de los partidos y el rival. Yo puedo jugar del mediocampo hacia adelante en cualquier posición y voy a estar disponible donde el técnico crea que es lo mejor para ese partido y por eso estoy a su disposición y si tiene algún punto específico para darme, me lo explicará y no creo que demore mucho en entenderlo".



"El entrenador tiene una idea de juego donde prioriza el jugar. Hoy en día tenés que jugar el fuútbol para ganar no siento que sea como antes que era pelotazo para arriba y después vemos. Es todo más organizado y la idea del DT veo que es por ahí. Llevo pocos entrenamientos con el equipo, pero la idea me puede ayudar mucho", expresó.



Ante la chance de hacer su estreno ante Paranaense por Copa Sudamericana manifestó: "Es un equipo brasilero y seguramente va a venir a jugar y a atacar no los veo tirándose atrás. Ahora ya empezamos a preparar el partido del jueves para ver los puntos fuertes y débiles porque seguramente son jugadores muy buenos. No creo que salga mucho de lo normal, después en la cancha de ellos con césped mixto y puede ser un lindo compromiso".

Nicolás Gaitán. Foto: Francisco Flores.

"No voy a descubrir nada si digo que Peñarol es un gigante de América y con mucha historia. La historia se ve en Los Aromos o en el estadio y estar en una instancia de copa internacional es un gran anhelo y para el equipo también, pero no vine solamente por la copa internacional porque lo local es muy importante para cualquier club en el mundo y es una de las parte que te da jugar copas internacionales después. Estoy acostumbrado que cuando estoy en un equipo es para ganar y Peñarol te obliga a ganar siempre", sentenció.