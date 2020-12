Bengoechea y el DT de Peñarol: "El que esté en Uruguay corre con más posibilidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo técnico de Peñarol asumirá con un "diagnóstico claro" de cuál es la situación deportiva de la institución: los futbolistas con los que cuenta, los que tiene para echar mano en las divisiones formativas y los objetivos de la institución. Así lo afirmó el presidente Ignacio Ruglio y lo reafirmó el flamante director deportivo, Pablo Bengoechea, durante la presentación oficial de este último, Gabriel Cedrés como gerente deportivo y Walter "Indio" Olivera como director de relaciones institucionales.

"Hoy el club recibe en forma oficial a nuestra estructura deportiva", expresó el presidente al abrir el acto protocolar en el campo de juego del Campeón del Siglo, al aire libre como se recomienda en la actualidad.

Luego de destacar el "gusto gigantesco de tener al capitán que besó la última intercontinental trabajando con nosotros en el club", en referencia a Olivera, Ruglio indicó: "¿Por qué hemos demorado el tema del técnico? Durante años reclamamos que las estructuras deportivas hicieran un diagnóstico claro de los jugadores del plantel principal, de los de formativas si pueden venir a ocupar algunos de esos puestos y eso es lo que han hecho tanto Pablo como Gabriel durante estos días: trabajar en un diagnóstico claro del club que les permita a partir de mañana jueves empezar a tener charlas concretas con el listado de técnicos que hemos estudiados para la institución".

"Está muy claro lo que dijo el presidente de lo que queremos y de los tiempos que nos vamos a tomar para en conjunto adoptar decisiones planificadas y que tengan una explicación. Nunca vamos a tomar una decisión por algún capricho o un deseo personal", apuntó Bengoechea.

El capitán del Quinquenio de Oro de Peñarol entre 1993 y 1997 añadió: "Son muchas las condiciones que debe tener el futuro técnico de Peñarol, porque es un cargo muy importante. Ojalá podamos encontrar a la persona que tenga todas las condiciones, pero no va a ser sencillo. Estamos en un momento difícil, en pleno campeonato, pero lo primero que queremos es tener un diagnóstico claro para que el entrenador sepa con lo que se va a encontrar".

Bengoechea reveló que al principio tanto Ruglio como Mario Colla, el otro presidenciable que lo contactó previo a las elecciones, lo querían como técnico, pero que no aceptó y explicó las razones. "Cuando empezamos a hablar les dije que ojalá el presidente primero pudiera nombrar a los que se encargaran del fútbol para luego nombrar al entrenador. Y una de las cosas que dijimos entonces fue que estaba claro que no me podían querer de entrenador, porque de lo contrario me nombraban primero a mí antes que al director deportivo o al gerente deportivo. Y eso era un error. Allí fuimos cambiando la converación y llegamos a esta posibilidad".

Por último, Bengoechea dio un par de pistas importantes sobre el futuro entrenador carbonero: "Es muy importante que el entrenador que vaya a asumir esté en Uruguay por las medidas que ha tomado el gobierno. Hasta el 10 de enero ningún uruguayo puede entrar al país y si entra debe hacer la cuarentena, lo que es una desventaja en este momento. Hoy en día el sentido común me dice que la persona que está en Uruguay corre con un poco más de posibilidad". Esto parece descartar a Gustavo Poyet, Diego Alonso y Robert Siboldi, por ejemplo.

Y finalmente, tanto el "Profesor" como Ruglio dejaron un mensaje contundente: "Por tres años no hay ninguna posibilidad que cumpla otra función que no sea director deportivo", dijo Bengoechea consultado sobre si dejaba de lado la posibilidad de dirigir durante este tiempo.

"Pablo va a ser el director deportivo los tres años. Nunca va a venir un técnico a Peñarol con miedo de hablar con Pablo por si el día de mañana él puede ocupar su puesto. Eso lo tiene claro Pablo y lo tendrá cada técnico que contratemos", apuntó Ruglio.

Gabriel Cedrés: "Peñarol por encima"

- "Me siento muy orgulloso, contento y con ganas por estar al lado del Indio, de Pablo, gente de Peñarol de verdad, con historia y con trayectoria, pero por sobre todas las cosas buenas personas".

- "Siento la ansiedad lógica de que empiece ya la función nuestra y poder hacerla de la mejor manera. Algunas cosas saldrán bien otras mal, pero le vamos a poner como siempre toda la buena intención, sabiendo siempre que Peñarol está por encima de cualquier persona".

- "Solo iba a volve al fútbol por Peñarol. Lo estuve esperando siempre, pero por una cosa u otra no se daba".

- "El fútbol es con gente y Peñarol es con gente. Atravesamos una situación atípica, pero cuando hay hinchada Peñarol juega con 12, es la realidad. No lo digo solo yo, que tuve la fortuna de jugar en el club, sino también los contrarios".

Walter "Indio" Olivera: "Sinceramente emocionado"

- "Fue una emoción muy grande cuando entré aquí a nuestro estadio. Parecía que no llegaba nunca a este lugar. Es muy difícil hilvanar palabras estando acá, pero como lo dije en varias oportunidades a los jugadores y a los dirigentes, les agradezco que me hayan invitado. Vine a sumar para que Peñarol siga siendo el más grande y cada vez más grande. También estoy aquí porque voy a estar acompañado por un amigo como Fernando Morena, que en este momento no puede estar acá, pero lo va a estar. Voy a ser consulta de él y yo lo voy a consultar a él en muchas cosas".

- "Estoy aquí en representación de los campeones del mundo que quedaron para atrás, que no han tenido chance de trabajar en Peñarol".

- "Vamos a estar observando a todos los juveniles y si es necesario vamos a intentar darles un consejo o una apreciación de lo que es estar dentro de Peñarol, lo que se siente por la camiseta de Peñarol y no tanto en la forma de jugar, porque para eso tendrán un técnico. Pero no solo voy a estar al firme con los chicos, sino también con el plantel principal diciéndole que la camiseta de Peñarol siempre se tiene en la mano, arriba y nunca debajo del pie. Eso lo aprendí de los viejos caudillos del club y voy a tratar de pasárselo a los chicos".

- "Me siento sinceramente emocionado y no voy a hablar más porque corro riesgo de llorar".