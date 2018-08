Prepárense: Vuelve el fútbol en Francia e Inglaterra

Vuelve el gran fútbol. Con una Liga que siempre es atractiva en el planeta fútbol, con otra que busca ganarse su espacio gracias al prestigio ganado por el éxito de la Selección en la Copa del Mundo.



Vuelve la apasionante Premier League, con su fútbol incisivo, directo, dinámico. Vuelve la emoción de la Ligue 1 con sus estrellas. Con el gran Edinson Cavani que no para de romper marcas. Con Neymar y Kylian Mbappé ganándose títulos en todos los medios de prensa del mundo.

Vuelve el espectáculo televisivo. Los grandes estadios. Los rituales de los hinchas, los mosaicos en las tribunas. Vuelve el mejor deporte del planeta en dos ligas. Vuelven las ganas de acomodarse en el living de la casa para ser testigos de los atractivos enfrentamientos.

candidato Todos contra el Manchester City

El Manchester City de Pep Guardiola es el gran candidato a ganar otra vez el título y si lo consigue obtendrá el primer bicampeonato de la historia. El equipo está fuerte, mientras que sus principales adversarios no lucen tan compactos.

De hecho, el Manchester United de José Mourinho no parece posible que consiga quitarle el certamen al City, mucho menos después de las quejas del portugués de que no han conseguido reforzarse en buena medida.



fecha El estreno de la Premier League

Viernes 10/08:

Manchester United - Leicester (16:00, por ESPN 2)

Sábado 11/08:

Newcastle - Tottenham (08:30, Directv)

Huddersfield Town - Chelsea (11:00)

Bournemouth - Cardiff (11:00, Directv)

Watford - Brighton (11:00, Directv)

Fulham - Crystal Palace (11:00)

Wolverhampton - Everton (13:30, ESPN)

Domingo 12/08:

Southampton - Burnley (09:30, ESPN 3)

Liverpool - West Ham (09:30, Directv)

Arsenal - Manchester City (12:00, Directv)

candidato El PSG se roba las miradas

El campeonato francés abrirá nuevamente el fuego deportivo con París Saint-Germain (PSG) del "Matador" Edinson Cavani, el brasileño Neymar y el campeón mundial Kylian Mbappé como claro favorito para reeditar un título que ha conquistado en cinco ocasiones los últimos seis años.



El primer partido de la edición número 81 de la Liga francesa será el que protagonizarán Marsella-Toulouse. El certamen intenta acercarse a la notoriedad de Inglaterra, España, Italia y Alemania y para ello, cuenta con el impulso de alinear a ocho internacionales franceses campeones del mundo en Rusia.

Tres parisinos (Mbappé, el defensor Presnel Kimpembe y el meta Alphonse Areola); tres del Marsella (el arquero Steve Mandanda, el central Adil Rami y el delantero Florian Thauvin); uno del Mónaco (el lateral Djibril Sidibé); y otro del Lyon (el medio ofensivo Nabil Fekir) abrillantarán el campeonato local.



fecha El estreno de la Ligue 1

Viernes 10/08:

Marsella – Toulouse (15:45, Directv)

Sábado 11/08:

Nantes-Mónaco (12:00, ESPN Play, Directv)

Saint Étienne-Guingamp (15:00)

Niza-Reims (15:00)

Montpellier-Dijon (15:00)

Lille-Rennes (15:00, ESPN Play)

Angers-Nimes Olympique (15:00)

Domingo 12/08

Lyon-Amiens SC (10:00, ESPN)

Bordeaux-Racing de Estrasburgo (12:00, ESPN Play)

PSG-SM Caen (16:00, ESPN 2)