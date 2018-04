Se prepara el regreso

Desde ayer, Nacional ya está en Perú para disputar mañana el trascendental partido contra Real Garcilaso por la tercera fecha del Grupo 6 de la Copa Libertadores.

El plantel subirá mañana -el mismo día del encuentro- a los 3.400 metros de Cusco para tratar de aminorar los efectos de la altura.

Dentro del plantel de 20 jugadores no está el capitán Diego Polenta, que no se recuperó a tiempo de su dolencia y no se lo quiso arriesgar.

Ahora la duda pasa por quién será el compañero de Guzmán Corujo en la zaga.

Todos los boletos apuntan a Diego Arismendi, que si está al 100% será titular.

Vale recordar que el “Mama” viene arrastrando una tendinitis en el abductor desde el partido contra Racing, en el cual fue sustituido por Rodrigo Erramuspe. Precisamente el argentino y Alexis Rolín son las otras dos opciones a las que Alexander Medina podría echar mano en el caso de que Arismendi no llegue a tiempo al partido.

El volante central devenido en defensa jugó todos los minutos que Nacional lleva disputados en la Libertadores, siempre con la compañía de Corujo, excepto el segundo tiempo del último partido contra Santos en Pacaembú, cuando para el complemento Nacional pasó a jugar con un 4-4-2 y Polenta fue el compañero del “Mama”.

El resto de la defensa para enfrentar a Real Garcilaso no parece tener dudas, con Gino Peruzzi en el lateral derecho (si está al 100%) y Jorge Fucile en la banda izquierda, con la presencia de Esteban Conde en el arco.

En el mediocampo es factible el ingreso de Luis Aguiar, teniendo en cuenta sus buenos antecedentes en la altura y lo habituado que está a jugar bajo esa situación de su paso por Alianza Lima, donde fue figura de su equipo.